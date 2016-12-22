Глава Большого театра заявил о недопустимости влияния власти на репертуар

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что государство не должно влиять на репертуар театров. Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

По его словам, «государственные люди» любят говорить «почему вы на государственные деньги что хотите, то и ставите». «Но нет государственных денег. Есть наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков», — сказал Урин. Он добавил, что государство в данном случае занимается вопросом распределения этих денег, «а что должно идти или нет — запрос общества».

Глава Большого театра подчеркнул, что репертуар должен формироваться в соответствии с востребованностью того или иного спектакля у зрителей, передает агентство. «Если не востребовано, а носит заказ государства, этого быть не должно», — сказал он.

Гендиректор Большого театра накануне, 24 мая, обратился с письмом к президенту России по поводу ситуации вокруг художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. «Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», — написал Урин в своем письме. Также гендиректор выразил надежду на предельно объективное расследование.

23 мая следователи провели обыски в «Гоголь-центре» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Он проходит свидетелем по делу о хищении около 200 млн руб. бюджетных денег бывшими руководителями «Седьмой студии». Серебренникова позднее допросили в качестве свидетеля и поздно вечером отпустили.