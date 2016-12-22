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Nissan отозвал в России 42 тыс. автомобилей Almera
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14:57
Nissan отозвал в России 42 тыс. автомобилей Almera

Российское подразделение Nissan «ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает в России 42269 автомобилей Nissan Almera. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Из России отзовут автомобили, произведенные с ноября 2012 года по июнь 2015 года. VIN-коды бракованных автомобилей указаны в приложении к сообщению Росстандарта.

Причиной отзыва Nissan Almera стал дефект заднего стекла автомобиля. Оно могло быть установлено без «применения грунтового слоя», в результате чего не исключена вероятность «частичного или полного отсоединения стекла от кузова». Также может повыситься общий уровень шума в салоне или внутрь салона может попасть вода.

Компания сообщит владельцам Nissan Almera о необходимости предоставить транспортные средства в дилерский центр для проведения ремонтных работ. На попавших под отзыв автомобилях бесплатно проведут проверку и при необходимости заменят заднее стекло.

В феврале 2017 года российский дилер Nissan отозвал в России 33275 автомобилей Nissan Qashqai. Отзыв был связан с тем, что из-за «недостаточной жесткости» подкрылки задней правой колесной арки могут «деформироваться с выходом за заданные конструктивные пределы». В таком случае эти подкрылки «на ходе сжатия подвески могут соприкасаться с патрубком тормозной системы», что может привести к утечке тормозной жидкости. 

Теги
отзыв автомобилей из России, Nissan Almera
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