ФСБ опубликовала видео с антитеррористических учений в Крыму

ФСБ обнародовала видеозапись с масштабных учений спецназа по предотвращению терактов и действий диверсантов в Крыму, кадры оказались в распоряжении «РИА Новости».

На них, по информации представителей ведомства, демонстрируется «штурм здания, захваченного условными террористами». Сначала на видео, как уточнили в ФСБ, показывается работа снайперов, поражающих манекены с помощью приборов бесшумной стрельбы.

Учения спецназа ФСБ в Крыму Видео: РИА Новости

После на крышу здания с вертолета высаживается штурмовая группа спецназа. На кадрах заметно, как военные, используя альпинистское снаряжение, проникают в помещение через верхние окна «захваченного» дома. Затем в здании оказываются и остальные спецназовцы, которые на видео ведут огонь из автоматического оружия с использованием лазерных прицелов и используют светошумовые гранаты.

Вместе с людьми «захваченное» сооружение на учениях штурмовали также боевые роботы. Они, в свою очередь, как пояснили в ФСБ, были оснащены стрелковым оружием и двигались перед военнослужащими.

Завершается видео перевязкой «раненого», а также его эвакуацией в боевую машину, которая после уезжает с места условного боестолкновения.

О проведении масштабных антитеррористических учений ФСБ в Крыму стало известно 24 мая. Как поясняли тогда в ведомстве, в рамках этих мероприятий планировалось задействовать «воздушные и морские суда», а также «специальную бронированную технику, роботизированные комплексы» и «современные образцы обнаружения и поражения противника».