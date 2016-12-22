Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
ФСБ опубликовала видео с антитеррористических учений в Крыму 14:48 Фаворит рахбара: почему Хасан Рухани сохранил пост президента Ирана 15:55 В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН 15:31 Требование проверить премии в «Роснефти» назвали «запросом ради запроса» 15:11 Власти объяснили отставку мэра Нижнего Новгорода борьбой с коррупцией 14:52 СБУ нашла 800 антиукраинских групп в заблокированных российских соцсетях 14:45 Патрушев рассказал о расследовании атаки с использованием вируса WannaCry 14:42 Туск рассказал о несовпадении позиций ЕС и Трампа в отношении России 14:32 Transparency ответила на просьбу проверить заявления в адрес Поклонской 14:26 Выйти из тупика: зачем к Путину приезжал посланник президента Южной Кореи 14:21 Путин открыл новый храм на Лубянке 13:42 Путин призвал «не забывать, как тяжело затягиваются раны расколов» 13:35 В Госдуму внесли законопроект об отказе от термина «жилье экономкласса» 13:31 Военную базу России в Таджикистане усилили дивизионом РСЗО «Ураган» 12:48 Власти назвали цену работ по замене газона на стадионе «Зенит Арена» 12:41 Главред «Эха Москвы» рассказал о жалобах Немцова на угрозы «кадыровцев» 12:14 Активисты SERB заявили об отсутствии обвинений из-за атаки на Навального 11:48 РЖД опровергли данные о курсирующих между Россией и Донецком электричках 11:33 Украина опровергла намерение прекратить ж/д-сообщение с Россией 11:07 Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов 10:53 МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе 10:07
Лента новостей 15:56 МСК
Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии» Общество, 15:49 Новый вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет Технологии и медиа, 15:42 Как Юрий Дудь создал один из самых сильных персональных брендов в медиа Технологии и медиа, 15:37 Дебатов не будет: как развивался конфликт Усманова с Навальным Общество, 15:34 Стройка 3D : Никита  Чен-юн-тай первым  в России напечатал дом Бизнес, 15:33 В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН Политика, 15:31 Ай да Африка: как разработчик открытого кода решил победить крупный B2B Технологии и медиа, 15:19 Власти Москвы ответили на претензии «Гринпис» по реновации Общество, 15:11 Требование проверить премии в «Роснефти» назвали «запросом ради запроса» Политика, 15:11 Моуринью рассказал о роли Ибрагимовича в финале Лиги Европы Спорт, 15:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,43 Продажа 56,41 EUR НАЛ. 56,60 63,30 Nissan отозвал в России 42 тыс. автомобилей Almera Бизнес, 14:57 Власти объяснили отставку мэра Нижнего Новгорода борьбой с коррупцией Политика, 14:52 ФСБ опубликовала видео с антитеррористических учений в Крыму Политика, 14:48 Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту Технологии и медиа, 14:46 СБУ нашла 800 антиукраинских групп в заблокированных российских соцсетях Политика, 14:45 Патрушев рассказал о расследовании атаки с использованием вируса WannaCry Политика, 14:42 Суд прекратил дело против опубликовавшей фото кулича и яиц женщины Общество, 14:39 Бывшего руководителя НПО «Космос» нашли мертвым в Москве Бизнес, 14:37 Туск рассказал о несовпадении позиций ЕС и Трампа в отношении России Политика, 14:32 Экс-главу Внешпромбанка признали банкротом Бизнес, 14:26 Transparency ответила на просьбу проверить заявления в адрес Поклонской Политика, 14:26 Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 12,5% Финансы, 14:26 Выйти из тупика: зачем к Путину приезжал посланник президента Южной Кореи Политика, 14:21 Мантуров заявил о сохранении брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния Бизнес, 14:04 ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков Общество, 14:03 ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже алмазного бизнеса за $1,45 млрд Бизнес, 14:02 ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев Экономика, 13:57
ФСБ опубликовала видео с антитеррористических учений в Крыму
Материалы по теме МЧС объяснило эвакуацию башни «Федерация» учениями ФСБ сообщила о проведении масштабных антитеррористических учений в Крыму «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» начали учения в Средиземном море Минобороны ответило на просьбу США сделать военные учения более открытыми
14:48
ФСБ опубликовала видео с антитеррористических учений в Крыму

ФСБ обнародовала видеозапись с масштабных учений спецназа по предотвращению терактов и действий диверсантов в Крыму, кадры оказались в распоряжении «РИА Новости».

На них, по информации представителей ведомства, демонстрируется «штурм здания, захваченного условными террористами». Сначала на видео, как уточнили в ФСБ, показывается работа снайперов, поражающих манекены с помощью приборов бесшумной стрельбы.

Учения спецназа ФСБ в Крыму
Видео: РИА Новости

После на крышу здания с вертолета высаживается штурмовая группа спецназа. На кадрах заметно, как военные, используя альпинистское снаряжение, проникают в помещение через верхние окна «захваченного» дома. Затем в здании оказываются и остальные спецназовцы, которые на видео ведут огонь из автоматического оружия с использованием лазерных прицелов и используют светошумовые гранаты.

Вместе с людьми «захваченное» сооружение на учениях штурмовали также боевые роботы. Они, в свою очередь, как пояснили в ФСБ, были оснащены стрелковым оружием и двигались перед военнослужащими.

Завершается видео перевязкой «раненого», а также его эвакуацией в боевую машину, которая после уезжает с места условного боестолкновения.

О проведении масштабных антитеррористических учений ФСБ в Крыму стало известно 24 мая. Как поясняли тогда в ведомстве, в рамках этих мероприятий планировалось задействовать «воздушные и морские суда», а также «специальную бронированную технику, роботизированные комплексы» и «современные образцы обнаружения и поражения противника». 

Теги
видео, учения, Крым, ФСБ
Другие материалы РБК
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Эксперты рассказали, как поменяется курс доллара к вечеру пятницы
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку