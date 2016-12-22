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Власти Москвы ответили на претензии «Гринпис» по реновации
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В московской мэрии ответили на заявление «Гринпис России» о массовом уничтожении зеленых насаждений в результате реновации жилого фонда столицы.

«В техническое задание проектировщикам будет внесено требование максимально сохранить существующие деревья и кустарники при разработке проектов новых кварталов», — говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в ответ на запрос РБК.

В комплексе подчеркнули, что в ходе проектирования кварталов, подпадающих под программу реновации, «будет предусмотрено расширение зеленых зон, создание прогулочных зон, скверов». «На месте существующих пустырей будут обустроены народные парки. В рамках благоустройства новых кварталов будут высажены новые деревья, кустарники, появятся клумбы и газоны», — подчеркивается в сообщении.

В комплексе добавили, что возможность обойти санитарно-эпидемиологические требования, получив «специальные технические условия», будет полностью исключена.

23 мая на сайте «Гринпис России» было размещено предупреждение о том, что снос нескольких тысяч домов и строительство новых зданий в рамках программы реновации приведут к «колоссальному ущербу» зеленым насаждениям Москвы. Эксперты организации подсчитали, что речь идет об уничтожении 2,7 тыс. гектаров растительности. При этом некоторые районы могут лишиться до четверти зеленых насаждений. По данным организации, посаженные на месте срубленных деревья «достигнут тех же показателей экологической эффективности» лишь через несколько десятилетий.

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Руководитель исследовательских проектов «Гринпис России» Василий Яблоков пояснил РБК, что анализ проводился по открытым данным космической съемки кварталов Москвы.

В начале мая власти Москвы обнародовали список домов, подпадающих под снос. В перечень включены более 4,5 тыс. домов. Большинство находится в Восточном административном округе (1064 дома). Меньше всего — в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) (34). Как заявил мэр города Сергей Собянин, массовое переселение нынешних жителей хрущевок в новые дома начнется не раньше чем через два-три года. 

Теги
Москва, хрущевки, реновация, «Гринпис»
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