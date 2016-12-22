Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 12,5%

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение о снижении учетной ставки с 13 до 12,5% годовых. Решение вступает в силу с 26 мая 2017 года.
В сообщении НБУ смягчение монетарной политики объясняется необходимостью достижения целей по инфляции в 2017–2018 годах и поддержки экономического роста.
В НБУ пояснили, что стабильная ситуация на финансовом рынке привела к улучшению инфляционных ожиданий, а показатели экономического роста в настоящее время близки к прогнозным.
Возможность дальнейшего смягчения монетарной политики НБУ связывает с продолжением устойчивого снижения рисков. При этом смягчение может быть реализовано не только в форме снижения учетной ставки, но и путем ослабления ограничений на валютном рынке.