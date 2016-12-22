Экс-главу Внешпромбанка признали банкротом

Столичный арбитражный суд признал бывшего президента и одну из совладелиц Внешпромбанка Ларису Маркус, ранее приговоренную к девяти годам колонии за мошенничество и присвоение 113,5 млрд руб., банкротом, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Летом прошлого года с соответствующим заявлением, как писали «Ведомости», в суд обращался «ВТБ 24». С чем именно были связаны претензии представителей банка, в кредитной организации тогда не уточняли, отказываясь также делиться подробностями этой кредитной истории.

В настоящий момент, по информации «РИА Новости», открыта процедура реализации имущества Маркус. Ходатайство о переходе от начальной процедуры ее банкротства — реструктуризации долгов — к реализации имущества, как замечает агентство, заявил финансовый управляющий Юрий Рожков.

Он, по данным «РИА Новости», также был утвержден судом на следующую процедуру банкротства. Отчет управляющего о ходе распродажи имущества Маркус московский арбитраж назначил на 14 ноября.

К девяти годам колонии экс-глава Внешпромбанка была приговорена 12 мая. Как установили в суде, с 2009 по 2015 год под руководством Маркус, а также ее брата Георгия Беджамова в кредитной организации действовала преступная группа, которая посредством оформления фиктивных кредитов для физических лиц и снятия денег со счетов клиентов банка под видом расходных операций, похитила и вывела из Внешпромбанка​ в общей сложности 113,5 млрд руб.