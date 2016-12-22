ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже алмазного бизнеса за $1,45 млрд

Компания ЛУКОЙЛ объявила о закрытии сделку по продаже группе «Открытие» принадлежавшей до сих ЛУКОЙЛу компании «Архангельскгеолдобыча».

В сообщении ЛУКОЙЛа отмечается, что стоимость 100%-ной доли в АО «Архангельскгеолдобыча» составила $1,45 млрд, при этом деньги были выплачены покупателем в рублях.

«Открытие» приобрело один из лучших активов в российской алмазодобывающей отрасли. Это касается как производственных мощностей, так и прогнозируемого качества запасов», — прокомментировал сделку глава Совета директоров «Архангельскгеолдобычи» и член Совета директоров «Открытие Холдинг» Дмитрий Ромаев.

«Архангельскгеолдобыча» занимается разработкой месторождения алмазов имени Владимира Гриба в Архангельской области, которое было открыто в 1995 году. ​Общие запасы алмазов на этом месторождении составляют 98,5 млн каратов, план по добыче на 2016 год — 4,5 млн каратов. В 2014 году на месторождении алмазов был введен в строй ​горнообогатительный комбинат мощностью 4,5 млн т руды в год.

В декабре 2016 года ЛУКОЙЛ сообщил о том, что достиг соглашения о продаже своего алмазного бизнеса «Открытию».