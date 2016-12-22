Мантуров заявил о сохранении брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «намоленные» бренды производителей военных самолетов «МиГ» и «Сухой» сохранятся даже в случае слияния этих компаний. Об этом Мантуров сообщил журналистам, передает ТАСС.
«Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы», — уточнил министр. Он добавил, что слияние юридических лиц — «формальный вопрос экономического толка», направленный на достижение экономического результата — оптимизацию расходов, концентрацию финансовых и производственных ресурсов.
Оба производителя, «Сухой» и «МиГ», входят в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Ранее RNS со ссылкой на источники сообщал о планах ОАК объединить две структуры. По данным агентства, основные организационные решения по интеграции могут быть объявлены в июле-августе, однако другой источник подчеркнул, что процесс слияния может растянуться на несколько лет.