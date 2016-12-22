Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Бизнес
Мантуров заявил о сохранении брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния 14:04 ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже алмазного бизнеса за $1,45 млрд 14:02 Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб. по просьбе бывшей жены 13:51 Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья 13:09 Совладелец «Таксовичкоф» решил запустить две продовольственные сети 11:21 «Росатом» подключился к госпрограмме Чили по переработке лития 10:00 Доля десяти крупнейших девелоперов на рынке продолжила сокращаться 07:10 «Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях Вчера, 23:14 Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме» Вчера, 23:08 Сбербанк сократил почти 5 тыс. человек в первом квартале 2017 года Вчера, 22:05 Владелец Stockmann заявил о намерении купить магазины Podium Market Вчера, 19:42 «Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода Вчера, 17:08 В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм Вчера, 16:45 «Ведомости» извинятся перед Фридманом за статью о русской мафии Вчера, 13:51 Башкирия присоединилась к иску «Роснефти» к АФК «Система» Вчера, 12:58 «Газпром нефть» получила рекордную квартальную прибыль Вчера, 12:49 Шувалов поручил рассмотреть вопрос о продаже акций ОЗК группе Магомедова Вчера, 11:08 АФК «Система» назвала увеличение требований «Роснефти» необоснованным Вчера, 09:51 «Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. Вчера, 09:00 20 молодых и перспективных: анонс специального номера журнала РБК Вчера, 09:00 WSJ узнал о планах Glencore купить агропромышленную компанию Bunge Вчера, 08:35
Лента новостей 14:25 МСК
ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков Общество, 14:03 ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже алмазного бизнеса за $1,45 млрд Бизнес, 14:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  14:00   USD НАЛ. Покупка 56,38 Продажа 56,41 EUR НАЛ. 63,23 63,32 ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев Экономика, 13:57 В состав ОПЕК вошла еще одна страна Экономика, 13:53 Суд отказался взыскать с Потанина 215 млрд руб. по просьбе бывшей жены Бизнес, 13:51 Во ФСИН опровергли передачу видео с Дадиным из колонии каналу РЕН ТВ Общество, 13:51 Профсоюз медработников выступил против возрастного ценза для главврачей Общество, 13:49 20 молодых и перспективных: герои завтрашнего дня Технологии и медиа, 13:47 Путин открыл новый храм на Лубянке Политика, 13:42 Путин призвал «не забывать, как тяжело затягиваются раны расколов» Политика, 13:35 СК предъявил обвинения братьям Азимовым по делу о теракте в Петербурге Общество, 13:34 В Госдуму внесли законопроект об отказе от термина «жилье экономкласса» Политика, 13:31 Верховная рада поддержала закон о боевом гопаке Общество, 13:31 В Рижском заливе на латвийском танкере начался пожар Общество, 13:24 Массовые беспорядки в столице в Бразилии. Фотогалерея Фотогалерея, 13:17 Наггетсы поставщика «Макдоналдса» оказались опасными для здоровья Бизнес, 13:09 Sports.ru обвинил «Матч ТВ» в нелегальном использовании текстов сайта Спорт, 13:08 Глава Роскомнадзора поддержал законопроект о регулировании мессенджеров Технологии и медиа, 13:01 Спецслужбы нашли похожий на бомбу предмет в квартире в Москве Общество, 13:00 Полтавченко пообещал не перекрывать каналы Петербурга из-за футбола Общество, 12:57 Военную базу России в Таджикистане усилили дивизионом РСЗО «Ураган» Политика, 12:48 Курс евро на завтра  12:46 EUR ЦБ 63.0116 +0.0913 Курс доллара на завтра  12:46 USD ЦБ 56.0701 -0.2042 Власти назвали цену работ по замене газона на стадионе «Зенит Арена» Политика, 12:41 Страсбург вступился за тяжелобольного арестанта «Матросской Тишины» Общество, 12:30 СК начал проверку после взрыва на нефтебазе в Ленинградской области Общество, 12:25 Главред «Эха Москвы» рассказал о жалобах Немцова на угрозы «кадыровцев» Политика, 12:14
Мантуров заявил о сохранении брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния
Материалы по теме ОАК прокомментировал назначение сына Рогозина гендиректором «Ил» В ОАК пообещали сделать истребитель Т-50 дешевле американского F-22 Сотрудники «Почты России» обнаружили на границе радиоактивную посылку ОАК в 2016 году сократила убыток в 25 раз
14:04
Мантуров заявил о сохранении брендов «МиГ» и «Сухой» в случае слияния

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «намоленные» бренды производителей военных самолетов «МиГ» и «Сухой» сохранятся даже в случае слияния этих компаний. Об этом Мантуров сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы», — уточнил министр. Он добавил, что слияние юридических лиц — «формальный вопрос экономического толка», направленный на достижение экономического результата — оптимизацию расходов, концентрацию финансовых и производственных ресурсов.

Оба производителя, «Сухой» и «МиГ», входят в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Ранее RNS со ссылкой на источники сообщал о планах ОАК объединить две структуры​. По данным агентства, основные организационные решения по интеграции могут быть объявлены в июле-августе, однако другой источник подчеркнул, что процесс слияния может растянуться на несколько лет. 

Теги
технологии, Денис Мантуров, «Сухой», «МиГ»
Другие материалы РБК
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Эксперты рассказали, как поменяется курс доллара к вечеру пятницы
10 фильмов, которые стоят того, чтобы их увидеть
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку