СБУ нашла 800 антиукраинских групп в заблокированных российских соцсетях

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила «800 антиукраинских сообществ» в заблокированных российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом заявил председатель ведомства Василий Грицак, передает агентство «Украинские новости».
Он добавил, что в стране пока не разработали «механизм блокировки» российского контента, но обязательно это сделают.
Порошенко заблокировал «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Накануне стало известно, что интернет-провайдер, который обслуживает кабмин Украины, не закрывал доступ к запрещенным российским соцсетям.
По словам главы администрации Порошенко Дмитрия Шимкива, полную блокировку доступа ввести не получится, однако ограничение доступа поможет сократить аудиторию этих сайтов.
Закон о блокировке российских сайтов и соцсетей на Украине вступил в силу 17 мая. Документ предусматривает заморозку активов компаний и блокировку ряда российских СМИ, соцсетей, сервисов и сайтов производителей антивирусного программного обеспечения. В указе говорится о введении санкций против 468 компаний из России и Украины и 1228 физических лиц.
В Нацполиции Украины призвали граждан сообщать о невыполнении провайдерами блокировки к ресурсам сервисов Mail.ru, «Яндекс», соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ряда других российских сайтов. Об этом заявил 21 мая глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передавал телеканал «112 Украина».