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Во ФСИН опровергли передачу видео с Дадиным из колонии каналу РЕН ТВ
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13:51
Во ФСИН опровергли передачу видео с Дадиным из колонии каналу РЕН ТВ

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Карелии не выявило факта передачи телеканалу РЕН ТВ видеозаписей с камер наблюдения в колонии, где отбывал наказание активист Ильдар Дадин. Об этом адвокат Дадина Николай Зборошенко сообщил ТАСС.

По словам адвоката, видео «неустановленного объема» были переданы «только прокуратуре республики, управлению режима и надзора ФСИН России, а также следственному отделу Сегежи следственного управления СК России по Карелии».

Ранее «Радио Свобода» сообщало, что Ильдар Дадин обратился в суд с требованием признать незаконными действия ФСИН, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. По мнению Дадина, они передали телеканалу РЕН ТВ записи с камер видеонаблюдения карельской колонии, где он отбывал наказание.

О намерении Дадина обратиться в суд стало известно 3 мая. Как сообщала РБК жена Дадина Анастасия Зотова, сотрудники исправительной колонии № 7 в Сегеже передали видеозаписи журналистам телеканала. По словам Зотовой, решение судиться было принято после подачи заявки в Европейский суд по правам человека по поводу пыток активиста.

«Мы тогда затребовали видеозаписи на конкретное время, чтобы подтвердить либо опровергнуть факт пыток», — сказала она. Однако российская сторона, по словам Зотовой, отказалась представлять видео и заявила ЕСПЧ, что видео из колонии является секретной информацией.

Телеканал РЕН ТВ выпустил в эфир пять репортажей об Ильдаре Дадине и его супруге в преддверии рассмотрения дела Дадина в Конституционном суде в феврале 2017 года. Позднее общественная коллегия по жалобам на прессу признала сюжеты РЕН ТВ «пропагандой», которая нарушает базовые принципы журналистской этики. 

Теги
РЕН ТВ, ГУФСИН, Ильдар Дадин, карельская колония
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