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СК предъявил обвинения братьям Азимовым по делу о теракте в Петербурге
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Следственный комитет России (СКР) предъявил братьям Акраму и Аброру Азимовым официальные обвинения по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «РИА Новости» их адвокат Дмитрий Дензе.

«Им предъявлены официальные обвинения по двум статьям УК РФ (терроризм и незаконный оборот оружия)», — заявил Дензе.

В апреле 2017 года Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня Акрама Азимова, подозреваемого в пособничестве организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Азимов «занимался фальсификацией документов членов международной террористической организации», чтобы они могли беспрепятственно въехать в Россию, а также «лично получил денежные средства на территории Турции от активного участника международной террористической организации», говорится в постановлении судьи Елены Ленской.

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Акрам Азимов был задержан 19 апреля. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него гранату РГД-5 с запалом. На допросе Азимов рассказал, что он и его младший брат совершили «действия, которые способствовали взрыву» в метро Санкт-Петербурга.

Сотрудники ФСБ также задержали 17 апреля Аброра Азимова, младшего брата Акрама Азимова. По версии следствия, он подготовил террориста-смертника, который совершил теракт в метро Санкт-Петербурга.

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3 апреля в метро Петербурга прогремел взрыв. По версии следствия, смертник Акбарджон Джалилов подорвал себя в поезде на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2». Кроме того, полицейские обнаружили неразорвавшееся самодельное взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». При взрыве погибли 16 человек, включая смертника, более 60 пострадали.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва в петербургском метро по ст. 205 УК РФ (теракт). 

Теги
СК, теракт в Петербурге, Азимов
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