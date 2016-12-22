Глава Роскомнадзора поддержал законопроект о регулировании мессенджеров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «полностью» поддерживает инициативу о регулировании мессенджеров. Об этом, как передает «РИА Новости», он рассказал в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2017».

По его словам, это необходимо с учетом уровня террористической угрозы и «вне зависимости от того, через какие каналы идет коммуникация». Если связь будет «секретная и неконтролируемая, она, очевидно, будет использоваться экстремистами и террористами», пояснил глава ведомства. В связи с этим, по его словам, он «полностью» поддерживает «сам подход к регулированию любых средств коммуникаций, в данном случае — мессенджеров».

«Хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали на том, что это ни в коем случае не должно касаться контроля переписки граждан», — также добавил Жаров, заметив, что «должен фиксироваться сам факт общения гражданина».

Комментируя ситуацию вокруг возможной блокировки в России Telegram, глава Роскомнадзора, как пишет RNS, в свою очередь, заявил, что этот вопрос «зависит от одного фактора». «В ответ на запрос Роскомнадзора администрация Telegram предоставит те идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации», — пояснил Жаров, не назвав при этом крайний срок предоставления этой информации. Ведомство, как также уточнил глава Роскомнадзора, контактирует с администрацией Telegram.

Ранее, 24 мая, представители «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию пользователей в мессенджерах.

В начале месяца ведомство также внесло в реестр запрещенных сайтов несколько мессенджеров (WeChat, BlackBerry Line, Vchat и др.) и заблокировало их работу на территории России, из-за того что они не предоставили данные о своей работе. Источник «Ведомостей» 16 мая со ссылкой на письмо Роскомнадзора сообщил, что подобной блокировке также может подвергнуться и Telegram.