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СК начал проверку после взрыва на нефтебазе в Ленинградской области
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12:25
СК начал проверку после взрыва на нефтебазе в Ленинградской области

Следственный комитет начал доследственную проверку после взрыва на нефтебазе Киришского нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального главка СКР.

Инцидент, как пояснили в ведомстве, по предварительным данным, произошел 25 мая в рабочем цехе. Там, как уточнили сотрудники правоохранительных органов, после хлопка началось возгорание. «Двое работников завода погибли на месте происшествия, еще двое человек в тяжелом состоянии вертолетом будут доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время причины произошедшего устанавливают следователи.

При этом, как сообщил РБК представитель российского Минэнерго, ​хлопок, по данным «Киришинефтеоргсинтеза», произошел «при осмотре резервной факельной линии». Их на предприятии, как добавили в министерстве, — две (действующая и резервная). «На работу технологических установок данный инцидент не повлиял», — пояснили в Минэнерго.

«Киришинефтеоргсинтез» является дочерним предприятием «Сургутнефтегаза». Это единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России. Максимальный объем переработки нефти составляет более 21 млн т в год. 

Теги
СК, Минэнерго, взрыв, завод
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