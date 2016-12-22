СК начал проверку после взрыва на нефтебазе в Ленинградской области

Следственный комитет начал доследственную проверку после взрыва на нефтебазе Киришского нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального главка СКР.
Инцидент, как пояснили в ведомстве, по предварительным данным, произошел 25 мая в рабочем цехе. Там, как уточнили сотрудники правоохранительных органов, после хлопка началось возгорание. «Двое работников завода погибли на месте происшествия, еще двое человек в тяжелом состоянии вертолетом будут доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время причины произошедшего устанавливают следователи.
При этом, как сообщил РБК представитель российского Минэнерго, хлопок, по данным «Киришинефтеоргсинтеза», произошел «при осмотре резервной факельной линии». Их на предприятии, как добавили в министерстве, — две (действующая и резервная). «На работу технологических установок данный инцидент не повлиял», — пояснили в Минэнерго.
«Киришинефтеоргсинтез» является дочерним предприятием «Сургутнефтегаза». Это единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России. Максимальный объем переработки нефти составляет более 21 млн т в год.