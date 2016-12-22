В Новгородской области в аварии с грузовиком погибли шесть украинцев

В Новгородской области при столкновении грузовика и минивэна погибли шесть человек, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Авария, как уточнили представители ведомства, произошла на 483-м км автодороги «Россия» в районе населенного пункта Первомайское. Там, по информации пресс-службы, около 06:00 мск автомобиль Renault Trafic «по неустановленной причине» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
Позже источник «РИА Новости» в экстренных службах региона заявил, что, по предварительным данным, все погибшие были украинцами. Эту информацию затем подтвердили в департаменте консульской службы МИД Украины.
«В результате ДТП в Новгороде погибли украинцы», — сообщили представители дипмиссии в Twitter.
Остальные детали происшествия, по информации дипломатов, уточняются. В Новгородскую область, как пояснили в консульской службе, выехал консул Украины.
Видео с места происшествия опубликовал телеканал «360». На кадрах заметно, что оба транспортных средства до сих пор находятся на трассе. У минивэна в результате аварии сильно пострадал капот, передняя часть автомобиля оказалась полностью смятой.