Совладелец «Таксовичкоф» решил запустить две продовольственные сети

Совладелец группы компаний «Грузовичкоф.Таксовичкоф» Игорь Рудзий планирует создать две продуктовые розничные сети, сообщает издание «Деловой Петербург».
В планах бизнесмена, как пояснил он изданию, — открыть около 50 продовольственных магазинов формата «у дома» во всех районах Петербурга, а также в близлежащих городах.
Согласно данным СПАРК, в мае прошлого года Рудзий зарегистрировал в Санкт-Петербурге ООО «Фуд профи». Его уставный капитал в настоящий момент составляет 10 тыс. руб., а основной деятельностью предприятия указана розничная торговля «преимущественно пищевыми продуктами». Детали концепции и планы развития розничной сети, как уточнил Рудзий «Деловому Петербурге», пока находятся в разработке, однако уже известно, что новая сеть будет специализироваться на экологических продуктах питания.
Ценовой сегмент магазинов, по словам предпринимателя, в компании определяют как «средний». Площадь магазинов, как уточнил бизнесмен, может составить от 60 кв. м. до 100 кв. м.
Помимо этого, по словам Рудзия, в рознице он также планирует запустить еще один проект — сеть фирменных мясных магазинов под вывеской «Алешкины зори». С таким названием, как напоминает «Деловой Петербург», в декабре 2016 года в Ленинградской области был открыт мясоперерабатывающий завод стоимостью 150 млн руб. Под этим брендом, как рассказал предприниматель, во всех районах Петербурга могут появиться 60 магазинов площадью около 30 кв. м. каждый.
В настоящий момент, как пишет «Деловой Петербург», среди уже имеющихся активов бизнесмена — сеть маникюрных салонов KISTOCHKI, доставка еды «Dostaевский» и мясоперерабатывающий завод «Алешкины зори». Согласно данным СПАРК, он так же является совладельцем ООО «Амико», занимающегося деятельностью в области документальной электросвязи, ООО «Бизнесфон» (обработка данных и предоставление услуг по размещению информации), ООО «Девекс» (подготовка компьютерных систем к эксплуатации), ООО «Мустаниеми» (предоставление мест для временного проживания).