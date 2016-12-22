Активисты SERB заявили об отсутствии обвинений из-за атаки на Навального

У полиции нет претензий к движению SERB и его активисту Александру Петрунько, которого ранее Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) назвал причастным к нападению на политика и главу фонда Алексея Навального. Об этом заявил лидер SERB Игорь Бекетов (более известный как Гоша Тарасевич) в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы тут «не при делах», — отметил Бекетов. По его словам, в полиции были удовлетворены ответом, но взяли с допрошенных подписку о неразглашении. «Чтобы нас обвинять, нужно было предоставить более твердые доказательства», — добавил глава SERB.

После нападения на Алексея Навального полиция заинтересовалась участниками прокремлевского движения SERB. Активист движения Алексей Кулаков сообщал РБК 4 мая, что по «конкретным людям» полиция проводит проверки. Также Бекетов заявлял РБК, что ему звонили из районной полиции и пригласили его и соратников «для дачи объяснений».

По словам главы SERB, активистов организации «подставил кто-то из либеральной оппозиции». Он уточнял, что в день, когда Навального облили зеленкой, ему позвонил неизвестный и предложил встретиться около офиса ФБК, чтобы «зафиксировать интересный материал». Такой же звонок был и Кулакову, который приехал раньше назначенного неизвестным времени, но «ничего не успел заснять». Сам Бекетов утверждает, что опоздал и видел «только последствия».

О том, что на видео, снятом на месте происшествия, узнали активиста движения SERB Алексея Кулакова, ранее писала «Новая газета». В разговоре с изданием он заявил, что его на место позвал «какой-то человек», но сам «осуждает это дело». О причастности к атаке на Навального другого активиста движения, Александра Петрунько, сообщал пользователь Twitter Mr Radmir, отмечала «Медиазона». Он писал, что опознал его на видео с нападением на Навального. Сравнение кадров видео и фотографий он опубликовал на портале Telegra.ph. ​Бекетов заявил РБК, что Петрунько за два дня до нападения на политика уехал в Крым.

Навального облили зеленкой около офиса ФБК 27 апреля. Политик получил химический ожог правого глаза и потерял часть зрения, которое пока полностью не восстановилось. Политик в этот день планировал выступать на Global Event Forum в Центре международной торговли.

Движение SERB стало известно благодаря акциям против оппозиции. Активисты движения, среди которых Гоша Тарасевич, несколько раз пытались разрушить народный мемориал Борису Немцову на Москворецком мосту, а также устраивали потасовки с его защитниками.

Петрунько обвиняли в мелком хулиганстве за то, что он облил жидкостью «с запахом мочи» фотографии на выставке фотографий «Джок Стерджес. Без смущения» в Центре фотографии имени братьев Люмьер, сообщало агентство «Интерфакс» 26 сентября 2016 года.