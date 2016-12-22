Власти разрешат продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

Во время проведения Кубка конфедераций 2017 года в России продажа пива в пластиковой таре в местах проведения матчей будет разрешена. К такому соглашению пришли МВД России и ФИФА. При этом пронос стеклянных емкостей на стадионы будет запрещен.
«Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с ФИФА будет разрешена продажа пива в пластиковой таре», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД. О таре какого объема идет речь, не уточняется.
В МВД напомнили, что президент Владимир Путин своим указом отнес вопрос о запрете продажи алкоголя во время Кубка конфедераций к ведению региональных властей.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля.
С 1 января в России действует запрет как на производство, так и реализацию алкогольных напитков крепостью более 6% в пластиковой таре объемом более 1,5 л. В основном эта мера затронула пивоваренную отрасль.
Власти России с августа 2016 года рассматривают вопрос возобновления продажи алкоголя через интернет (ее запретили еще в 2007 году). Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов 16 мая заявил, что ведомство предлагает разрешить онлайн-продажу пива и вин с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения. В будущем ведомство не исключает снятие запрета для всех видов алкогольной продукции.
Майский опрос Левада-центра выявил, что почти треть россиян (29%) не употребляют спиртное, а еще 30% выпивают реже чем один раз в месяц.