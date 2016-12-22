Зерновой союз попросил РЖД разрешить перевозку зерна через Латвию

Российский зерновой союз попросил президента РЖД Олега Белозерова помочь обеспечить железнодорожные экспортные перевозки российского зерна в направлении зарубежных портов Балтийского моря, в том числе Латвии. Об этом сообщают «Ведомости», которым удалось ознакомиться с его текстом. Союз действительно обращался с таким письмом, подтвердил «Ведомостям» президент союза Аркадий Злочевский.
По словам Злочевского, РЖД отказывает в перевозке зерна в 100% случаев. Топ-менеджер одной из компаний, работающих на зерновом рынке, подтвердил заявление Злочевского.
О том, что государственная монополия «Российские железные дороги» (РЖД) значительно сократила поставки грузов в Латвию, ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли. Среди грузов, в перевозке которых, по данным агентства, РЖД отказывало — нефтепродукты, уголь, металлы. Проблемы с заключением дополнительных контрактов на транспортировку начались весной этого года.
При этом в РЖД Reuters заявили, что никаких специальных ограничений на перевозку грузов в Латвию не вводили, а руководствуются при принятии решения соображениями собственной выгоды. Собеседники агентства и местный латвийский чиновник заявили, что подозревают Россию в давлении на Латвию за критику проекта трубопровода «Северный поток — 2», однако представить прямых доказательств этому не смогли. Собеседники «Ведомостей» в руководстве российских зерновых компаний разделяют это мнение, указывает газета.
Представитель РЖД не стал комментировать переписку, но заверил, что ограничений РЖД не вводила. Представитель Минтранса не ответил на вопросы.
По словам Злочевского, это ставит экспортеров российской пшеницы в сложную ситуацию. Из-за укрепления рубля они испытывают сложности с продажей 40 млн т зерна. По его оценкам, к концу 2017 года экспортеры не смогут продать более 21 млн т — в 1,9 раза больше, чем в прошлом сезоне. Оказывает влияние на продажи российского зерна и тот факт, что крупнейшие импортеры российского зерна, Турция и Египет, то и дело вводят различные ограничения, а экспорт в Причерноморском регионе сократился в преддверии нового урожая.
«Ведомости» указывают, что через латвийские порты экспортируется порядка 7% всей российской пшеницы. Если зерно не попадает в Прибалтику, то его повезут через Новороссийск, и оно подорожает.
При этом, по словам Злочевского, новый урожай в России также ожидается высокий — 110 млн т, что может привести к резкому падению внутренних цен.