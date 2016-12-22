Зерновой союз попросил РЖД разрешить перевозку зерна через Латвию

Российский зерновой союз попросил президента РЖД Олега Белозерова помочь обеспечить железнодорожные экспортные перевозки российского зерна в направлении зарубежных портов Балтийского моря, в том числе Латвии. Об этом сообщают «Ведомости», которым удалось ознакомиться с его текстом. Союз действительно обращался с таким письмом, подтвердил «Ведомостям» президент союза Аркадий Злочевский.

По словам Злочевского, РЖД отказывает в перевозке зерна в 100% случаев. Топ-менеджер одной из компаний, работающих на зерновом рынке, подтвердил заявление Злочевского.

О том, что государственная монополия «Российские железные дороги» (РЖД) значительно сократила поставки грузов в Латвию, ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли. Среди грузов, в перевозке которых, по данным агентства, РЖД отказывало — нефтепродукты, уголь, металлы. Проблемы с заключением дополнительных контрактов на транспортировку начались весной этого года.

​При этом в РЖД Reuters заявили, что никаких специальных ограничений на перевозку грузов в Латвию не вводили, а руководствуются при принятии решения соображениями собственной выгоды. ​Собеседники агентства и местный латвийский чиновник заявили, что подозревают Россию в давлении на Латвию за критику проекта трубопровода «Северный поток — 2», однако представить прямых доказательств этому не смогли. Собеседники «Ведомостей» в руководстве российских зерновых компаний разделяют это мнение, указывает газета.

​Представитель РЖД не стал комментировать переписку, но заверил, что ограничений РЖД не вводила. Представитель Минтранса не ответил на вопросы.

По словам Злочевского, это ставит экспортеров российской пшеницы в сложную ситуацию. Из-за укрепления рубля они испытывают сложности с продажей 40 млн т зерна. По его оценкам, к концу 2017 года экспортеры не смогут продать более 21 млн т — в 1,9 раза больше, чем в прошлом сезоне. Оказывает влияние на продажи российского зерна и тот факт, что крупнейшие импортеры российского зерна, Турция и Египет, то и дело вводят различные ограничения, а экспорт в Причерноморском регионе сократился в преддверии нового урожая.

«Ведомости» указывают, что через латвийские порты экспортируется порядка 7% всей российской пшеницы. Если зерно не попадает в Прибалтику, то его повезут через Новороссийск, и оно подорожает.

При этом, по словам Злочевского, новый урожай в России также ожидается высокий — 110 млн т, что может привести к резкому падению внутренних цен.