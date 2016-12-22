Турция опровергла информацию об ограничении импорта из России

Министерство экономики Турции опровергло информацию об ограничении на импорт сельхозпродукции из России. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet со ссылкой на заявление ведомства.
В Министерстве экономики также подчеркнули, что «Турция привержена подписанным соглашениям».
Ранее Кремль подтвердил информацию о том, что Турция ввела ограничения на российское зерно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета «Ведомости» писала о том, что Турция ввела ограничение импорта российской пшеницы. Согласно новым правилам, России будет предоставлено 20–25% лицензий на импорт. Турция прекратила выдавать лицензии на российскую сельхозпродукцию в таком режиме с 15 марта 2017 года. Также были введены высокие пошлины на импорт пшеницы — 130%, что привело к остановке поставок. До введения ограничений 70–75% турецкой муки производилось из российской пшеницы, также на Турцию приходилось 12–13% экспорта российского зерна.
Также 24 мая исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил, что Турция ввела квоты на уровне 15–30% на ввоз российского подсолнечного масла в страну. Помимо масла под ограничения попали кукуруза и пшеница. По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, Турция ввела квоты на импорт российской сельхозпродукции из-за того, что Россия не сняла запрет на турецкие томаты.
Россия и Турция подписали соглашение о взаимном снятии торговых санкций 22 мая 2017 года. Соглашение было подписано по итогам встречи премьер-министров двух стран — Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма. Также свои подписи поставили вице-премьер России Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.