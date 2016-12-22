В Татарстане создадут опытную зону мобильной связи 5G

В четверг, 25 мая, заместитель премьер-министра Татарстана, министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин подписали протокол о намерениях проработать вопрос строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения (5G), говорится в их совместном сообщении, поступившем в РБК.
Стороны планируют совместно разработать проект строительства опытной зоны, решить вопросы предоставления радиочастотного ресурса, получения необходимых разрешений на использование частот и оборудования в опытной зоне. Согласовать план действий и объем инвестиций стороны намерены в течение полугода.
5G — следующее поколение мобильной связи, которое должно прийти на смену технологии LTE (4G). Пока стандарт не утвержден, но ожидается, что технология позволит обеспечить возможность подключения к интернету по оптимистичному прогнозу до 100 млрд различных устройств и обеспечит скорость передачи данных до 10 Гбит/с (прогноз китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei). Это должно позволить практически моментально загружать видеоконтент, в том числе в HD-качестве, развивать беспилотные автомобили, различные новые сервисы вроде голографических звонков.
Первые подобные сети в мире готовятся запустить в 2018 году в Южной Корее к Олимпийским играм. Представители российских операторов МТС и «МегаФона» заявляли о желании в том же году запустить фрагменты сетей 5G на объектах чемпионата мира по футболу.
«Таттелеком» владеет мобильным оператором «Твои мобильные технологии», который оказывает услуги в Татарстане под брендом «Летай». В то же время «Ростелеком» владеет 45% в «Т2 РТК Холдинге», который оказывает услуги под брендом Tele2 более чем в 60 регионах России, в том числе в Татарстане. Почему эта компания не будет принимать участия в тестировании новой технологии, представитель «Ростелекома» пока не пояснил.