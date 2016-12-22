Совладелец «Таксовичкоф» решил запустить две продовольственные сети

Украина опровергла намерение прекратить ж/д-сообщение с Россией

Власти разрешат продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

Зерновой союз попросил РЖД разрешить перевозку зерна через Латвию

В Татарстане создадут опытную зону мобильной связи 5G

В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека

Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов

В Перми задержали подозреваемого после обрушения сцены на людей

Турция опровергла информацию об ограничении импорта из России

Число противников анонимности в Сети выросло в два раза за четыре года

Выручка «МегаФона» увеличилась на 14,8% благодаря покупке Mail.Ru Group

МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе

ABC узнал о цехе по изготовлению бомб в доме смертника из Манчестера

«Росатом» подключился к госпрограмме Чили по переработке лития

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны

Минфин назвал возможную сумму доплат по акцизам для импортеров вин

СМИ узнали о предложении финансировать выплату к пенсии из бюджета

СК возбудил три новых уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе

В Якутии около 96 тыс. человек остались без света из-за аварии

СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Красноярском крае

Захарова ответила на совет Керри учить русский язык словами Маяковского

СМИ узнали о возможном увеличении расходов на выборы на 2 млрд руб.

В Думе предложили проверять чиновников после нарушения закона их родными

Mail.ru Group запустила новый мессенджер

В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

Доля десяти крупнейших девелоперов на рынке продолжила сокращаться

Мэй выскажет Трампу недовольство утечками в СМИ о расследовании теракта

Полиция отпустила задержанную по делу о теракте в Манчестере женщину