Число противников анонимности в Сети выросло в два раза за четыре года

Идею обязать пользователей интернета использовать настоящие имена в соцсетях и на других онлайн-платформах одобряют 41% россиян, опрошенных Левада-центром. Против отмены анонимности в интернете выступили 26% респондентов. В 2012 году идею отмены анонимности готовы были поддержать только 24% опрошенных, против выступали 30%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса.

Кроме того, 78% завили, что знают о возможности того, что третьи лица могут получить доступ к персональным данным пользователей интернета. Это беспокоит 70% респондентов. Но обезопасить свои персональные данные в Сети собираются только 11% всех опрошенных, 41% не планирует ничего предпринимать.

Для защиты персональных данных 19% опрошенных применяют «специальные пароли», сообщает агентство, 18% пользуются шифровальными и антивирусными программами, 15% просто не публикуют в Сети конфиденциальную информацию, 13% не обсуждают ее даже по телефону.

Депутат Госдумы Виталий Милонов 10 апреля внес в нижнюю палату законопроект, запрещающий доступ в соцсети для граждан младше 14 лет. Кроме того, в документе предлагается обязать владельцев соцсетей запрашивать при регистрации паспортные данные пользователя. Инициативу раскритиковал советник президента России по интернету Герман Клименко, он назвал документ Милонова «абсолютно непрофессиональным с юридической точки зрения».

Президент Владимир Путин подписал 11 мая стратегию развития информационного общества в России до 2030 года. В стратегии содержится предложение «создать новые механизмы партнерства» на международном уровне, направленные на разработку «системы доверия» в интернете. Эти механизмы в соответствии с документом должны одновременно гарантировать «конфиденциальность и личную безопасность» и исключить анонимность в Сети.