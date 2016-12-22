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В Перми задержали подозреваемого после обрушения сцены на людей
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В Перми задержали подозреваемого после обрушения сцены на людей
Общество, 10:50
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В Перми задержали подозреваемого после обрушения сцены на людей

В Перми задержали 30-летнего бизнесмена, под руководством которого возводили сцену, обрушившуюся на людей во время подготовки к выступлению на празднике День славянской письменности. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю.

Следователи считают, что работы по возведению металлической конструкции не отвечали требованиям безопасности. Назначена судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы.

Обрушение металлической конструкции около ДК имени Солдатова в Перми произошло 24 мая во время репетиции выступления к празднику славянской письменности. Семь детей и один взрослый были госпитализированы с травмами.

Краевой СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.  238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным, сцена упала из-за сильного ветра. Местное МЧС предупреждало в этот день о ветре с порывами до 20 м/с.

Местное издание ProPerm писало, что металлическую конструкцию возвели по заказу Минкультуры Пермского края. Постройка и обслуживание стоили около 550 тыс. руб. По информации пермского издания 59.ru, оборудование устанавливала местная компания ImLight.

В администрации губернатора Пермского края заявили, что сцена могла упасть из-за некачественного крепления.

Теги: подозреваемый , задержание , обрушение , Пермь , сцена , дети пострадали
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