Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,47 55,89 EUR Нал. 63,44 62,77 USD Бирж. 56,02 -0,39 EUR Бирж. 62,97 -0,36 USD ЦБ. 56,27 -0,28 EUR ЦБ. 62,92 -0,70 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1951,93 -0,00% РТС 1097,83 +0,94% Brent 54,52 +1,23% DJIA 21012,42 +0,36% Nasdaq 6163,02 +0,40% FTSE 7506,28 -0,11%
МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе
Лента новостей
Власти разрешат продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций 10:57, Общество Зерновой союз попросил РЖД разрешить перевозку зерна через Латвию 10:56, Экономика В Татарстане создадут опытную зону мобильной связи 5G 10:55, Технологии и медиа В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека 10:54, Общество Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов 10:53, Политика В Перми задержали подозреваемого после обрушения сцены на людей 10:50, Общество Турция опровергла информацию об ограничении импорта из России 10:37, Экономика В Твери обсуждают вопросы международной безопасности 10:31, Пресс-релизы Число противников анонимности в Сети выросло в два раза за четыре года 10:29, Общество Выручка «МегаФона» увеличилась на 14,8% благодаря покупке Mail.Ru Group 10:22, Технологии и медиа МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе 10:07, Политика ABC узнал о цехе по изготовлению бомб в доме смертника из Манчестера 10:07, Политика «Росатом» подключился к госпрограмме Чили по переработке лития 10:00, Бизнес С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны 09:55, Технологии и медиа Минфин назвал возможную сумму доплат по акцизам для импортеров вин 09:47, Экономика СМИ узнали о предложении финансировать выплату к пенсии из бюджета 09:45, Экономика СК возбудил три новых уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе 09:38, Политика В Якутии около 96 тыс. человек остались без света из-за аварии 09:31, Общество СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Красноярском крае 09:06, Общество Захарова ответила на совет Керри учить русский язык словами Маяковского 09:00, Политика СМИ узнали о возможном увеличении расходов на выборы на 2 млрд руб. 08:55, Политика В Думе предложили проверять чиновников после нарушения закона их родными 08:21, Политика Mail.ru Group запустила новый мессенджер 07:58, Технологии и медиа В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты 07:22, Общество Доля десяти крупнейших девелоперов на рынке продолжила сокращаться 07:10, Бизнес Мэй выскажет Трампу недовольство утечками в СМИ о расследовании теракта 07:08, Политика Миф № 5: в городе солнцезащитное средство не нужно 07:00, Стиль Полиция отпустила задержанную по делу о теракте в Манчестере женщину 06:53, Общество
МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе
Политика, 10:07
0
МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе

Утверждения о том, что Россия якобы вмешивается в выборы «по всей Европе», являются «чушью собачьей», заявил ТАСС в кулуарах международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских.

Таким образом он отреагировал на заявления директора Национальной разведки США Дэниела Коутса. Последний в ходе заседания комитета Сената по вооруженным силам 23 мая сообщил, что тактику вмешательства в выборы, подобную той, что Россия использовала осенью 2016 года в США, Москва задействует, чтобы влиять на выборные процессы в Европе, писала газета The Washington Post.

«Чушь собачья, если говорить прямо и в лоб», — заявил на это Крутских. Разведка, как добавил спецпредставитель российского лидера, «должна заниматься разведкой, а не лезть и не участвовать во внутренних интригах».

Ранее, 23 мая, стало известно о том, что Центральное разведывательное управление США еще летом прошлого года знало, что Россия якобы пытается вмешаться в американские выборы. Об этом тогда рассказал бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.

«Всем должно быть очевидно, что Россия наглым образом вмешалась в наши президентские выборы в 2016 году и что она пошла на это вопреки нашим сильным протестам и четким предупреждениям против таких действий», — заявлял он.

Теги: Россия , США , МИД , Европа , вмешательство в выборы
Главное
Украина опровергла намерение прекратить ж/д-сообщение с Россией Политика
Материалы по теме
В ЦРУ догадывались о вмешательстве России в выборы в США с лета 2016 года Политика
В Совбезе России заявили о запросе из США по вмешательству в выборы Политика
Британский МИД допустил риск вмешательства Москвы в выборы в стране Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку