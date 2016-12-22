МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе

Утверждения о том, что Россия якобы вмешивается в выборы «по всей Европе», являются «чушью собачьей», заявил ТАСС в кулуарах международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских.
Таким образом он отреагировал на заявления директора Национальной разведки США Дэниела Коутса. Последний в ходе заседания комитета Сената по вооруженным силам 23 мая сообщил, что тактику вмешательства в выборы, подобную той, что Россия использовала осенью 2016 года в США, Москва задействует, чтобы влиять на выборные процессы в Европе, писала газета The Washington Post.
«Чушь собачья, если говорить прямо и в лоб», — заявил на это Крутских. Разведка, как добавил спецпредставитель российского лидера, «должна заниматься разведкой, а не лезть и не участвовать во внутренних интригах».
Ранее, 23 мая, стало известно о том, что Центральное разведывательное управление США еще летом прошлого года знало, что Россия якобы пытается вмешаться в американские выборы. Об этом тогда рассказал бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.
«Всем должно быть очевидно, что Россия наглым образом вмешалась в наши президентские выборы в 2016 году и что она пошла на это вопреки нашим сильным протестам и четким предупреждениям против таких действий», — заявлял он.