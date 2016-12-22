Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Технологии и медиа
Выручка «МегаФона» увеличилась на 14,8% благодаря покупке Mail.Ru Group 10:22 В Татарстане создадут опытную зону мобильной связи 5G 10:55 С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны 09:55 Mail.ru Group запустила новый мессенджер 07:58 «Почта России» опровергла сообщения о сбоях из-за вируса WannaCry Вчера, 22:06 Microsoft выкупит компанию по кибербезопасности Hexadite за $100 млн Вчера, 20:40 «Ростелеком» создаст платформу для идентификации россиян Вчера, 17:10 Фридман прокомментировал мировое соглашение с газетой «Ведомости» Вчера, 16:34 Для систем наведения вертолета Ка-52 применят «космические» наработки Вчера, 15:21 Глава Минкомсвязи рассказал о разработке закона о «гособлаке» Вчера, 15:12 Никифоров не увидел оснований для досрочной отставки главы «Почты России» Вчера, 14:37 В Минкомсвязи не увидели предпосылок для блокировки Telegram Вчера, 14:13 Дзичковский стал шеф-редактором редакции «Матч ТВ» и Sportbox.ru Вчера, 13:18 В России создадут защищенный аналог Skype для государственных ведомств Вчера, 12:00 Эксперты назвали самые небезопасные устройства в интернете вещей 23 мая, 21:23 Суд оштрафовал «Первый канал» на 600 тыс. руб. из-за песни в шоу «Голос» 23 мая, 21:14 Капитальные затраты МТС в России в первом квартале снизились на 41% 23 мая, 15:40 Yota Devices получила кредит в $15 млн на производство нового смартфона 23 мая, 13:39 СМИ рассказали о переносе запуска «Протон-М» со спутником США на 6 июня 23 мая, 11:51 «МегаФон» предложил три вида компенсации пострадавшим от сбоя абонентам 23 мая, 09:52 Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция» 23 мая, 09:17
Лента новостей 11:23 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  11:00   USD НАЛ. Покупка 56,10 Продажа 56,25 EUR НАЛ. 63,10 63,20 Власти разрешат продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций Общество, 10:57 Зерновой союз попросил РЖД разрешить перевозку зерна через Латвию Экономика, 10:56 В Татарстане создадут опытную зону мобильной связи 5G Технологии и медиа, 10:55 В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека Общество, 10:54 Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов Политика, 10:53 В Перми задержали подозреваемого после обрушения сцены на людей Общество, 10:50 Турция опровергла информацию об ограничении импорта из России Экономика, 10:37 Число противников анонимности в Сети выросло в два раза за четыре года Общество, 10:29 Выручка «МегаФона» увеличилась на 14,8% благодаря покупке Mail.Ru Group Технологии и медиа, 10:22 МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе Политика, 10:07 ABC узнал о цехе по изготовлению бомб в доме смертника из Манчестера Политика, 10:07 «Росатом» подключился к госпрограмме Чили по переработке лития Бизнес, 10:00 С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны Технологии и медиа, 09:55 Минфин назвал возможную сумму доплат по акцизам для импортеров вин Экономика, 09:47 СМИ узнали о предложении финансировать выплату к пенсии из бюджета Экономика, 09:45 СК возбудил три новых уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе Политика, 09:38 В Якутии около 96 тыс. человек остались без света из-за аварии Общество, 09:31 СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Красноярском крае Общество, 09:06 Захарова ответила на совет Керри учить русский язык словами Маяковского Политика, 09:00 СМИ узнали о возможном увеличении расходов на выборы на 2 млрд руб. Политика, 08:55 В Думе предложили проверять чиновников после нарушения закона их родными Политика, 08:21 Mail.ru Group запустила новый мессенджер Технологии и медиа, 07:58 В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты Общество, 07:22 Доля десяти крупнейших девелоперов на рынке продолжила сокращаться Бизнес, 07:10 Мэй выскажет Трампу недовольство утечками в СМИ о расследовании теракта Политика, 07:08 Полиция отпустила задержанную по делу о теракте в Манчестере женщину Общество, 06:53 Правительство выделит 6 млрд руб. на закупку скорых и школьных автобусов Общество, 06:35
Выручка «МегаФона» увеличилась на 14,8% благодаря покупке Mail.Ru Group
Материалы по теме Капитальные затраты МТС в России в первом квартале снизились на 41% «МегаФон» предложил три вида компенсации пострадавшим от сбоя абонентам Чем для «МегаФона» обернется крупнейшая авария в его истории МТС сообщила о двукратном росте продаж сим-карт после проблем «МегаФона»
10:22
Выручка «МегаФона» увеличилась на 14,8% благодаря покупке Mail.Ru Group

Выручка «МегаФона» в первом квартале 2017 года увеличилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 86,25 млрд руб., говорится в поступившем в редакцию РБК сообщении компании. Это первый квартал после консолидации ​15,2% обыкновенных акций Mail.Ru Group (63,8% голосующих акций).

При этом выручка «МегаФона» в России без учета показателей Mail.Ru Group снизилась на 0,9%, до 74,49 млрд руб. Из этой суммы на мобильную связь пришлось 64,55 млрд руб., что на 2,9% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Выручка от мобильного интернета выросла на 1,4% и составила 20,94 млрд руб. Показатель OIBDA снизился на 4,1% и составил 28,96 млрд руб. В сообщении «МегаФона» поясняется, что это произошло из-за «снижения общей выручки, более низкой рентабельности, вызванной снижением цен в ответ на усиление конкуренции с конца первого квартала 2016 года, а также более высокими расходами по дилерским комиссиям».

Чистая прибыль от телеком-бизнеса в России снизилась на 56,5% и составила 3,84 млрд руб. На падение показателя оказали влияние «более высокие убытки по курсовым разницам и увеличение процентных расходов», говорится в сообщении «МегаФона».

На 31 марта у «МегаФона» было 77,3 млн абонентов сотовой связи в России, что на 1,2% больше, чем на конец первого квартала 2016 года.

По словам гендиректора «МегаФона» Сергея Солдатенкова, для улучшения будущих результатов компания сфокусируется на прибыльных видах выручки, таких как сервисная выручка, которая, как ожидается, останется на прежнем уровне или незначительно вырастет в 2017 году. Как пояснил РБК представитель «МегаФона», в нее входит показатели мобильной выручки, выручки от мобильной передачи данных и выручка от фиксированной связи. По итогам первого квартала 2017 года общая сумма всех этих значений оценивается в 89,6 млрд руб. «Мы ожидаем, что показатель OIBDA составит 112–118 млрд руб. Мы прогнозируем капитальные затраты «МегаФона» на 2017 год в пределах 55–60 млрд руб. Данный прогноз касается только телеком-сегмента и не включает финансовые результаты Mail.ru, а также не учитывает стратегические преимущества от приобретения компании», — сказал Солдатенков.

«МегаФон» последним из операторов «большой тройки» опубликовал результаты за первый квартал. У МТС выручка в России выросла на 0,9% по сравнению с тем же периодом в 2016 году, до 97,1 млрд руб. При этом выручка от мобильных услуг выросла на 0,8%, до 71,7 млрд руб. Выручка «ВымпелКома» в первом квартале 2017 года снизилась на 2,1% и составила 64,5 млрд руб., из этой суммы на услуги мобильной связи пришлось 54,8 млрд руб., что на 0,4% больше, чем год назад. 

Теги
сотовая связь, «МегаФон», Mail.Ru Group
Другие материалы РБК
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Путин показал главе ФИФА не вошедший в заявку ЧМ российский стадион
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Почему водителей попросили отказаться от поездок в центр Москвы
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку