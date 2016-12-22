Выручка «МегаФона» увеличилась на 14,8% благодаря покупке Mail.Ru Group

Выручка «МегаФона» в первом квартале 2017 года увеличилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 86,25 млрд руб., говорится в поступившем в редакцию РБК сообщении компании. Это первый квартал после консолидации ​15,2% обыкновенных акций Mail.Ru Group (63,8% голосующих акций).

При этом выручка «МегаФона» в России без учета показателей Mail.Ru Group снизилась на 0,9%, до 74,49 млрд руб. Из этой суммы на мобильную связь пришлось 64,55 млрд руб., что на 2,9% меньше, чем в первом квартале 2016 года. Выручка от мобильного интернета выросла на 1,4% и составила 20,94 млрд руб. Показатель OIBDA снизился на 4,1% и составил 28,96 млрд руб. В сообщении «МегаФона» поясняется, что это произошло из-за «снижения общей выручки, более низкой рентабельности, вызванной снижением цен в ответ на усиление конкуренции с конца первого квартала 2016 года, а также более высокими расходами по дилерским комиссиям».

Чистая прибыль от телеком-бизнеса в России снизилась на 56,5% и составила 3,84 млрд руб. На падение показателя оказали влияние «более высокие убытки по курсовым разницам и увеличение процентных расходов», говорится в сообщении «МегаФона».

На 31 марта у «МегаФона» было 77,3 млн абонентов сотовой связи в России, что на 1,2% больше, чем на конец первого квартала 2016 года.

По словам гендиректора «МегаФона» Сергея Солдатенкова, для улучшения будущих результатов компания сфокусируется на прибыльных видах выручки, таких как сервисная выручка, которая, как ожидается, останется на прежнем уровне или незначительно вырастет в 2017 году. Как пояснил РБК представитель «МегаФона», в нее входит показатели мобильной выручки, выручки от мобильной передачи данных и выручка от фиксированной связи. По итогам первого квартала 2017 года общая сумма всех этих значений оценивается в 89,6 млрд руб. «Мы ожидаем, что показатель OIBDA составит 112–118 млрд руб. Мы прогнозируем капитальные затраты «МегаФона» на 2017 год в пределах 55–60 млрд руб. Данный прогноз касается только телеком-сегмента и не включает финансовые результаты Mail.ru, а также не учитывает стратегические преимущества от приобретения компании», — сказал Солдатенков.

«МегаФон» последним из операторов «большой тройки» опубликовал результаты за первый квартал. У МТС выручка в России выросла на 0,9% по сравнению с тем же периодом в 2016 году, до 97,1 млрд руб. При этом выручка от мобильных услуг выросла на 0,8%, до 71,7 млрд руб. Выручка «ВымпелКома» в первом квартале 2017 года снизилась на 2,1% и составила 64,5 млрд руб., из этой суммы на услуги мобильной связи пришлось 54,8 млрд руб., что на 0,4% больше, чем год назад.