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Минфин назвал возможную сумму доплат по акцизам для импортеров вин
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09:47
Минфин назвал возможную сумму доплат по акцизам для импортеров вин

Сумма выплат по акцизам, которые импортеры зарубежных вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) должны будут доплатить в бюджет, может составить около 1,4 млрд руб. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе Министерства финансов, отметив, что окончательного решения пока нет.

В Минфине и ФТС ранее подтвердили, что импортеров обяжут оплачивать акцизы на вино по обычным ставкам, а не по пониженной. Доплата будет взиматься с продукции, ввезенной с 1 января 2016 года — после того, как в Налоговом кодексе появились разные ставки акцизов для вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения и для вин без них. Но в кодексе не было прямого указания на то, что ЗГУ и ЗНМП распространяются только на вина российского производства, несмотря на то, что это указывалось в ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Поэтому импортеры платили акцизы по пониженным ставкам, используя неточную формулировку в Налоговом кодексе.

Ставки по акцизам для импортеров теперь составляют 36 руб. за литр игристых вин и 18 руб. за литр тихих, льготные ставки для ЗГУ и ЗНМП — 14 руб. и 5 руб. соответственно.

Иностранные вина ввозятся по новым акцизным ставкам в Россию с 12 мая текущего года, рассказали «Коммерсанту» импортеры. Из-за этого цены на некоторые вины уже поднялись. Президент компании-дистрибьютора алкоголя «Ладога Дистрибьюшен» Вениамин Грабар рассказал изданию, что розничные цены на вина уже поднялись в среднем на 15 руб.

Импортеры, комментируя в начале мая позиции Минфина и ФТС, отметили в разговоре с РБК, что решение о доплатах по акцизам может привести к уходу компаний-импортеров с российского рынка. Цены на вина для потребителя существенно не поднимется, говорил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. 
Теги
Минфин, акцизы, Вино
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