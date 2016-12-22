СК возбудил три новых уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) возбудил три новых уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) из-за артиллерийского обстрела украинскими военными территории Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

По данным следствия, 18, 20 и 21 мая военнослужащие Украины и бойцы Нацгвардии обстреляли из артиллерии гражданские объекты в селах Коминтерново и Спартак, а также в Петровском районе Донецка. В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения.

Ранее СКР возбудил четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ из-за артиллерийских обстрелов территории Донбасса. По данным следствия, военнослужащие Украины и бойцы Нацгвардии 13 и 17 мая произвели обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам в городе Докучаевске, а также в селах Коминтерново, Каштановое и Крутая Балка в Донецкой области. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения.

Также в мае СКР возбудил уголовные дела по аналогичной статье из-за обстрелов Донецкой области. По данным следствия, украинские военные и бойцы Нацгвардии с 1 по 5 мая, «выполняя преступные приказы командования», произвели артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Донбасса. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще четверо человек, в том числе беременная женщина, получили ранения.