Захарова ответила на совет Керри учить русский язык словами Маяковского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не знает, «какие учебники по русскому языку нужно покупать» для того, чтобы быть успешным в нынешней администрации США, однако для общения с командой экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, по ее мнению, нужно было пользоваться тезисами, описанными в стихотворении поэта Владимира Маяковского «Нашему юношеству».

«Не знаю, какие учебники по русскому языку нужно покупать «с этой» администрацией США, а «с прошлой» следовало бы накануне наступления юбилейного 2017 приобрести томик Владимира Владимировича», — написала представитель ведомства на своей странице в Facebook, процитировав далее строки из стихотворения русского поэта: «Да будь я // и негром преклонных годов, // и то, // без унынья и лени, // я русский бы выучил // только за то, // что им // разговаривал Ленин» (орфография и пунктуация автора соблюдены).

«Хотя, конечно, это наш просчет — надо было подарить», — также добавила Захарова.

Таким образом она отреагировала на совет бывшего госсекретаря США Джона Керри американским студентам учить русский язык для того, чтобы добиться влияния в нынешнем правительстве США.

«Кстати, после этих слов Джона Керри становится понятно, зачем предыдущая администрация так спешно решила «наладить» отношения с Кубой», — также отметила представитель российского министерства, пояснив, что «на днях» «после 30-летнего перерыва возобновила свою работу кафедра Государственного института русского языка на факультете иностранных языков Гаванского университета».

Администрация Обамы проводила курс нормализации отношений с Кубой. В связи с этим в Гаване было открыто американское посольство, также остров с официальным визитом посещал глава США. Однако после прихода к власти в Соединенных Штатах команды президента Дональда Трампа Белый дом заявил о пересмотре политики в отношении Кубы. Нынешний американский лидер, в частности, подчеркивал, что готов разорвать договор о нормализации отношений с Кубой, если его не удастся пересмотреть на более выгодных для Вашингтона условиях. В марте с критикой политики Трампа выступил кубинский лидер Рауль Кастро.