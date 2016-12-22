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Общество
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СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Красноярском крае
09:06
СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Красноярском крае

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту гибели двух человек на пожаре в Канске. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР по Красноярскому краю.

По версии следствия, 24 мая 2017 года около 16 часов в Канске произошло возгорание на территории ООО «Синь-И». Из-за жаркой погоды и порывов ветра огонь распространился на соседние частные дома. При тушении пожара около дома на улице Народной спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. Также возле дома по улице 1-й Инициативной спасатели нашли тело женщины с ожогами. По информации следствия, на данный момент сгорело 52 дома.

Ранее из-за пожаров в Красноярском крае без жилья остались 533 человека, в том числе 67 детей. В сообщении пресс-службы регионального правительства говорится о том, что огонь повредил 130 жилых домов, четыре лесопромышленных базы, перевалочную база и пилораму. Пожары затронули пять населенных пунктов края — города Канск и Лесосибирск, поселок городского типа Стрелка и поселки Малая Кеть и Тиличеть. Власти региона выделят каждому пострадавшему от огня по 10 тыс. руб., а каждой семье — еще по 50 тыс. руб. Также тем, кто лишился крова, до 15 июня предоставят жилье.

Ранее правительственная комиссия объявила режим чрезвычайной ситуации в Красноярском и Ставропольском краях и Иркутской области из-за лесных пожаров. Для координации борьбы с пожарами в Красноярский край вылетел глава МЧС Владимир Пучков. Пожары в Красноярском крае и Иркутской области продолжаются уже около месяца. 

Теги
уголовное дело, пожар, Красноярский край
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