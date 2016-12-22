СМИ узнали о возможном увеличении расходов на выборы на 2 млрд руб.

Пакет поправок к избирательному законодательству России, утвержденный Госдумой в третьем чтении 24 мая, может повлечь за собой рост расходов на президентские выборы, выяснил «Коммерсантъ».

К росту расходов приведет поправка, которая увеличивает срок работы сотрудников участковых избирательных комиссий с 20 до 30 дней — на оплату их работы из бюджета может потребоваться дополнительно до 2 млрд руб., так как значительная часть предвыборного бюджета избирательных комиссий по всей России уходит именно на оплату почти миллиона сотрудников, считает собеседник издания из Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Накануне, 24 мая, Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет поправок в законы «О выборах президента» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Эти поправки в том числе предусматривают увеличение числа избирательных участков и упрощение процедуры назначения наблюдателей на выборах президента, а также частично отменяют открепительные удостоверения и позволяют голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания, если избиратель своевременно подает заявление.

Ранее участковые комиссии (УИК) на региональных выборах начинали работать за десять дней до голосования, а на президентских выборах УИК начинали работать за 20 дней до голосования. Как пояснила «Коммерсанту» секретарь ЦИКа Майя Гришина, в законе «нигде нет прямого указания, когда сотрудники комиссий приступают к работе», которая должна быть оплачиваемой.

Теперь поправки устанавливают новый срок: по закону «О выборах президента» — сотрудники УИК будут начинать информирование избирателей за 30 дней до голосования, а, значит, раньше начинать работу.

Источники «Коммерсанта» в избирательной системе связывают увеличение сроков работы членов УИК с необходимостью обеспечить большую явку.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. В декабре прошлого года РБК писал, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поставил вице-губернаторам задачу: основной кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%.