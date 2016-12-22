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В Думе предложили проверять чиновников после нарушения закона их родными
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В Думе предложили проверять чиновников после нарушения закона их родными

В Госдуме предложили наделить прокуроров и Федеральную налоговую службу правом проводить внеплановые проверки чиновников, а также крупных бизнесменов в случае, если их близкие родственники «совершили грубые административные или уголовные правонарушения». Соответствующий законопроект, как пишет издание Russia Today, разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Поправки, как уточнил парламентарий изданию, должны быть внесены в Налоговый кодекс и закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Свою инициативу Вострецов также пояснил тем, что, по его мнению, «причиной вызывающего поведения родственников влиятельных политиков и бизнесменов может быть нарушение законодательства самими» чиновниками и предпринимателями. Таким образом, возможность проведения внеплановых проверок, как сообщил Russia Today депутат, может стать дополнительной мерой по борьбе с коррупцией.

«Резонансный был случай, когда мажор, внук одного олигарха, подходил к людям с предложением выпить его мочу за 10 тыс. руб. и снимал это на камеру», — привел пример Вострецов, добавив, что аналогичными ситуациями, подпадающими под действие его законопроекта, также можно считать гонки на Gelandewagen, в которых участвовали дочь владельца крупной мясоперерабатывающей компании ООО «Нучар» Эльмара Багдасаряна Мара и сын вице-президента ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров

Теги
чиновники, бизнесмены, внеплановая проверка
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