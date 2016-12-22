В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

В городе Минусинск Красноярского края убит главный редактор газеты «Тон-М». Дмитрий Попков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя регионального следственного управления Следственного комитета (СКР).
Убийство было совершено накануне вечером. «Попков был убит во дворе своего дома из огнестрельного оружия», — сообщила представитель ведомства Ольга Дегидь. В связи с убийством было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). В СКР сообщили, что следователи рассматривают разные версии убийства, в том числе и связанные с профессиональной деятельностью убитого.
В сообщении регионального управления МВД уточняется, что о хлопках, похожих на выстреле в полицию сообщили местные жители. «Прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы МО МВД России «Минусинский» было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В настоящее время сотрудниками полиции оцеплено место происшествия, проводится осмотр, с целью обнаружения орудия преступления, осмотрена прилегающая территория к месту происшествия», — говорится в сообщении МВД.
Как сообщает местное издание «Среда24» со ссылкой на источники, в теле главного редактора газеты были обнаружены пять пуль.
Ранее Попков был депутатом городского совета Минусинска, однако был лишен депутатских полномочий в 2014 году.