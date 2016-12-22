Полиция отпустила задержанную по делу о теракте в Манчестере женщину

Правоохранительные органы Великобритании отпустили женщину, задержанную по делу о теракте в городе Манчестер. Об этом говорится в сообщении полиции Манчестера, опубликованном в Twitter.

В сообщении отмечается, что она была отпущена на свободу без предъявления обвинений.

Женщина была задержана накануне в районе Блэкли на севере Манчестера. Под стражей до сих пор остаются шесть человек, задержанных в связи с расследованием взрыва на «Манчестер Арене». Во время обысков в городе полиция обнаружила взрывчатку и компоненты взрывного устройства.

Ранее стало известно, что в Великобритании был задержан брат исполнителя взрыва Салмана Абеди. Кроме того, в Ливии службы безопасности задержали еще одного брата террориста и его отца.

Взрыв на «Манчестер Арене» произошел в ночь на 23 мая. Террорист-смертник подорвал себя в фойе после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертником оказался 22-летний Салман Абеди, который незадолго до произошедшего вернулся из Ливии.