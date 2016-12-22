В Красноярском крае из-за пожаров более 500 человек лишились жилья

Из-за пожаров в Красноярском крае 533 человека оказались без жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
В связи сложившейся ситуацией губернатор края Виктор Толоконский провел экстренное совещание с руководством экстренных служб, на котором была дана оценка нанесенного ущерба. Пожары затронули пять населенных пунктов края —города Канск и Лесосибирск, поселок городского типа Стрелка, а также поселки Малая Кеть и Тиличеть. «Огнем повреждены 130 жилых домов, в которых проживали 533 человека (в том числе 67 детей), четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама», — говорится в сообщении пресс-службы.
Региональные власти выделят каждому пострадавшему от огня 10 тыс. руб., и еще по 50 тыс. руб. — каждой семье. До 15 июня всем, кто лишился крова, должно быть предоставлено жилье.
Ранее правительственная комиссия ввела в Красноярском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Из-за пожаров режим ЧС был также объявлен в Иркутской области. В Красноярский край для координации борьбы с пожарами и оказания помощи пострадавшим вылетел глава МЧС Владимир Пучков.