Минфин США заявил о подготовке новых санкций против Ирана, Сирии и КНДР

Минфин США работает над подготовкой новых санкций против Ирана, Сирии и КНДР. Об этом, как передает Reuters, заявил глава финансового ведомства Стивен Мнучин.

О планах Минфина он рассказал в заявлении для комитета по бюджету палаты представителей США. «Мы будем использовать все, что есть в наших силах, чтобы ввести дополнительные санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи для защиты жизней американцев», — заявил Мнучин. Он подчеркнул, что эта тема находится в его «центре внимания» и он намерен обсудить это с президентом.

Глава Минфина добавил, что одной из мер, которые рассматривает его ведомства, является пересмотр лицензий на продажу самолетов Boeing и Airbus в Иран.

После заключения сделки по ядерной программе Ирана и снятия санкций, Boeing и Airbus заключили с Ираном контракты о поставке лайнеров. В декабре 2016 года стало известно, что национальный авиаперевозчик Ирана Iran Air купит у Boeing 80 самолетов. Стоимость сделки составила $16,6 млрд. Разрешение на заключение контракта компания получила у правительства США. Позднее контракт с Ираном подписал и Airbus. По соглашению, компания должна поставить в страну 100 самолетов на $18 млрд.

Во время своего турне по Ближнему Востоку, которое началось 20 мая в Саудовской Аравии, Трамп выступил с заявлениями о необходимости «изолировать» Иран. Кроме того американский президент потребовал от Тегерана «прекратить поддерживать террористов» и отказаться от развития ракетной программы.

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