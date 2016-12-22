В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня

В Иркутской области, Красноярском крае и Ставропольском крае решением рабочей группа правительственной комиссии введен режим чрезвычайной ситуации федерального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Иркутской области и Красноярском крае причиной введения режима ЧС стали лесные пожары. В Ставропольском крае, где режим чрезвычайной ситуации ранее объявили региональные власти, кризисная ситуация складывается в связи с паводком. В связи с принятым решением, власти регионов смогут запрашивать резервы федеральных властей для борьбы со стихией.
Как говорится в сообщении МЧС, размещенном на сайте ведомства, для координации работы с лесными пожарами в Красноярский край уже вылетел глава МЧС Владимир Пучков. Руководитель ведомства проконтролирует «ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим». Кроме того Пучков проведет в регионе заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области продолжаются уже около месяца. В Сибирском федеральном округе 28 апреля из-за пожаров ввели режим ЧС. Помимо двух областей от огня также пострадала республика Бурятия. В конце апреля к тушению пожара были привлечены 26 тыс. военнослужащих Министерства обороны. Президент Владимир Путин пообещал лично посетить пострадавшие от пожаров регионы.