Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписался на страницу миллиардера Алишера Усманова в социальной сети «ВКонтакте», что следует из информации в его официальном аккаунте в социальной сети. Первым это заметил телеканал «Дождь».
Помимо Усманова, премьер-министр также подписан на основателя соцсети Павла Дурова и патриарха Кирилла. Страница Усманова в социальной сети верифицирована и на нее подписано уже более 7 тыс. человек.
В социальной сети «ВКонтакте» миллиардер разместил две видеозаписи с обращением к основателю Фонда по борьбе с коррупцией Алексею Навальному, который ранее обвинил Усманова в причастности к схемам вокруг «тайной недвижимости»Медведева. В первом видео, которое было опубликовано 18 мая, Усманов обвинил Навального во лжи и потребовал от оппозиционного политика извинений. В следующем ролике, размещенном 24 мая, Усманов заявил, что ждал от Навального «извинений, а не дебатов». Кроме того, миллиардер сравнил Навального с персонажем из книги Булгакова «Собачье сердце» Шариковым.
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