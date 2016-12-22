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Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте»
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03:45
Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписался на страницу миллиардера Алишера Усманова в социальной сети «ВКонтакте», что следует из информации в его официальном аккаунте в социальной сети. Первым это заметил телеканал «Дождь». 

Помимо Усманова, премьер-министр также подписан на основателя соцсети Павла Дурова и патриарха Кирилла. Страница Усманова в социальной сети верифицирована и на нее подписано уже более 7 тыс. человек.

В социальной сети «ВКонтакте» миллиардер разместил две видеозаписи с обращением к основателю Фонда по борьбе с коррупцией Алексею Навальному, который ранее обвинил Усманова в причастности к схемам вокруг «тайной недвижимости»Медведева. В первом видео, которое было опубликовано 18 мая, Усманов обвинил Навального во лжи и потребовал от оппозиционного политика извинений. В следующем ролике, размещенном 24 мая, Усманов заявил, что ждал от Навального «извинений, а не дебатов». Кроме того, миллиардер сравнил Навального с персонажем из книги Булгакова «Собачье сердце» Шариковым. 

Блогер-миллиардер: почему Усманов решил бороться с Навальным на его поле 

Теги
Алишер Усманов, «ВКонтакте», Дмитрий Медведев
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