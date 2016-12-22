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Общество
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Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов
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03:20
Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов

В связи с недавними террористическими актами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут значительно усилены меры безопасности. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «РИА Новости».

Полтавченко отметил, что от иностранных делегаций требований по усилению мер безопасности не поступало. В то же время, из-за теракта в метро Петербурга в начале апреля, контроль за безопасностью будет усилен. «С учетом того печального и трагического события, которое произошло в Петербурге в апреле, правительство города и правоохранительные органы, естественно, сделали соответствующие выводы», — рассказал Полтавченко. 

По его словам, после теракта в городе были введены усиленные проверки на общественном транспорте и объектах жизнеобеспечения. Экстренные службы города начали отрабатывать взаимодействие в случае чрезвычайных происшествий. К ПМЭФ меры безопасности будут усилены дополнительно.

«Поскольку сегодня международный терроризм угрожает всем без исключения странам мира, конечно, в связи с проведением ПМЭФ меры безопасности будут еще больше усилены. Детали рассказывать не буду. Но сейчас делается все необходимое для выявления и предотвращения возможных негативных проявлений, прежде всего террористических», — сообщил губернатор. 

Фотогалерея Как живет Санкт-Петербург после взрыва в метро 3 апреля в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погибли 14 человек, включая террориста-смертника... Показать 18 фотографий

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Бомба террориста-смертника взорвалась в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 16 человек, более 100 пострадали. Кроме того, правоохранительным органам удалось обезвредить еще одну бомбу, обнаруженную на станции метро «Площадь Восстания».

Как выяснили спецслужбы, террористом-смертником был 22-летний выходец из киргизского города Ош этнический узбек Акбарджон Джалилов. Еще 11 человек в настоящее время выступают фигурантами дела о взрыве. 

Теги
Санкт-Петербург, ПМЭФ, Георгий Полтавченко
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