СМИ узнали о сокращении визита Мэй на саммит G7 из-за теракта в Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сократит время своего участия в саммите G7 на Сицилии из-за террористической угрозы в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

В четверг, 25 мая, Тереза Мэй направится на саммит НАТо в Брюсселя. На нем она, как планируется, потребует от всех членов альянса присоединиться к борьбе с «Исламским государством» (организация, запрещенная в России) и пропагандой исламизма в Интернете. Затем британский премьер-министр направится на Сицилию, где примет участие в саммите «Большой Семерки» (G7). Сам саммит продлится до субботы, 27 мая, однако Мэй покинет Италию на день раньше. По словам источника, это связано «самой тяжелой террористической угрозой» с которой столкнулась Великобритания за последнее десятилетие.

Террорист-смертник подорвал себя в фойе стадиона «Манчестер Арена» в ночь на 23 мая. В результате взрыва погибли 22 человека. Еще 59 получили ранения.

Смертником оказался 22-летний Салман Абеди. ​Полиция и спецслужбы Великобритании начали поиск сообщников террориста. По версии следствия, за Салманом Абеди стоит законспирированная террористическая сеть. По делу о взрыве были задержаны семь человек, в том числе его брат. Кроме того, в Ливии, куда незадолго до теракта ездил Абеди, были арестованы его отец и еще один брат.

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