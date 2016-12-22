Савченко заявила об участии своей партии в выборах в парламент Украины

В парламентских выборах на Украине будет принимать участие партия Надежды Савченко. Об этом украинский политик заявила в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna.

«В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила… Это будет политическая партия «Общественная платформа Надежды Савченко», — рассказала она. Характеризуя свою партию, Савченко заявила, что она «поможет демонтировать нездоровую политическую систему, которая была создана 25 лет назад, перестроить государственную архитектуру и дать людям шансы на удобное существование в ее рамках».

Кроме того, Савченко еще раз подтвердила, что готова баллотироваться на пост президента Украины. «Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах», — сказала она.

Отвечая на вопрос о снижении уровня ее рейтинга, Савченко заявила, что не доверяет публикуемым цифрам. «Я не знаю, с какого потолка, вы, журналисты, берете эти цифры… Я и мой образ — это две разные вещи. Я проверяю уровень своей поддержки, ходя по улицам. Сначала мне бросали цветы, но я просила этого не делать. Был период, когда в меня бросали камни», — рассказала Савченко.

Как сообщало ранее издание «Українські Новини», политическое движение «Общественная платформа Надежды Савченко» было сформировано на основе политической партии «Наступ». Савченко возглавляет партию, названную в ее честь, с середины апреля.

Ранее Савченко неоднократно заявляла, что готова возглавить Украину в случае победы на президентских выборах. При этом, отвечая на вопрос о своей готовности быть президентом Украины в феврале, она отметила, что у нее нет большого желания возглавлять страну. «Не хочу [быть президентом], но могу. Буду, если нужно», — заявила она.