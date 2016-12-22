При взрывах в Джакарте погибли трое полицейских

Фотогалерея Масштабные теракты на массовых мероприятиях

Вечером в понедельник на «Манчестер Арене» случился взрыв. За несколько минут до теракта там закончился концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. По данным полиции... Показать 12 фотографий