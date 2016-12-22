Экс-юрист ЮКОСа заявил о закрытии уголовного дела в его отношении

Уголовное дело в отношении бывшего юриста компании ЮКОС Дмитрия Гололобова прекращено. Об этом рассказал сам Гололобов, передает «РИА Новости».
По словам Гололобова, с него был также снят международный розыск. «Уголовное дело закрыто, международный розыск по линии «Интерпола» отменен. Я уже ездил в пару стран недавно», — заявил Гололобов.
При этом экс-юрист ЮКОСа утверждает, что он не менял свои показания по делу компании. «Я не прячусь и ничего не скрываю. Мой стейтмент (показания. — РБК) так никто и не опроверг. Я всегда готов к публичной дискуссии с любым бывшим мажоритарным акционером ЮКОСа по поводу содержания своих показаний, если они готовы отвечать за свои слова», — рассказал он.
В августе 2016 года Гололобов в американском суде дал показания против бывших владельцев компании. Он обвинил руководство во главе с Ходорковским в том, что они проводили незаконные, по его мнению платежи, государственным менеджерам ЮКОСа за помощь в приватизации компании и выводе ее акций в офшоры.