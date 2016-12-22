Отца и брата смертника из Манчестера арестовали в Ливии

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В ливийской столице Триполи полиция арестовала отца и брата смертника из Манчестера Салмана Абеди. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов. 

Арест Рамадана Абеди был произведен у него дома сотрудниками служб безопасности. Позднее силы правопорядка задержали еще нескольких человек на улицах Триполи. Как позднее заявил представитель сил безопасности, среди задержанных был младший брат Абеди Хешам. Антитеррористические службы подозревают его в связях с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». Кроме того, по данным следствия, Хешам Абеди получал от своего старшего брата деньги. 

Кроме того, как сообщает BBC, в Манчестере был задержан шестой фигурант дела о взрыве на «Манчестер Арене». Полиция задержала женщину, имя которой пока неизвестно. Ранее в Манчестере был задержан другой брат Салмана Абеди, 23-летний Исмаил.

Ранее 24 мая стало известно, что по мнению полиции, Салман Абеди действовал в составе преступной сети. В связи с расследованием теракта в Манчестере было задержано несколько человек. 

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Теракт в Манчестере произошел в ночь на 23 мая. Смертник взорвал себя на стадионе «Манчестер Арена» после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человек, еще 59 человек пострадали. 

Теги
арест, Ливия, Манчестер, Теракт
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