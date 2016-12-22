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«Почта России» опровергла сообщения о сбоях из-за вируса WannaCry
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22:06
«Почта России» опровергла сообщения о сбоях из-за вируса WannaCry

Вирус WannaCry не поразил компьютеры «Почты России», системы работают стабильно. Сообщения СМИ об обратном не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе государственного предприятия

«Почта России» опровергает данную информацию. Вирусная атака не затронула «Почту России», все системы работают стабильно. Предприятие защищает свою сеть», — заявили в «Почте России».

Кроме того в ведомстве опровергли сообщения о том, что вирус заразил компьютеры электронной очереди. «Ни один из компьютеров в электронных очередях не был заражен. Но мы намеренно их отключили, чтобы убедиться, что этот контур тоже защищен. В настоящее время электронные очереди возвращаются в прежний режим работы», — подчеркнули в ведомстве.

Агентство Reuters ранее сообщило, что некоторые компьютеры «Почты России», которые были поражены вирусом WannaCry, до сих пор не работают. Об этом агентство узнало от троих сотрудников почтовых отделений, пожелавших остаться анонимными.

Как сообщало агентство, о том, что вирус поразил терминалы с тачскрином, которые отвечают за электронную очередь в отделениях почты, рассказал один из собеседников агентства. На этих терминалах установлена операционная система Windows XP.

«Начальство позвонило нам в четверг и сказало, что мы должны немедленно выключить терминалы. Говорили, что их поразил вирус-вымогатель», — приводит агентство слова сотрудника отделения «Почты России» на северо-западе Москвы. Он пожелал остаться анонимным.

По словам собеседника агентства, «начальство» перезвонило во вторник, 23 мая, и сказало, что терминалы можно включить. «Мы так и сделали, но, как вы видите, они до сих пор не работают», — рассказал он. Еще один источник агентства, работающий в другом почтовом отделении, подтвердил, что система электронной очереди не работает, однако он не знает, по какой причине.

Сообщения о поражении компьютеров по всему миру, в том числе в России, вирусом WannaCry появились 12 мая. Вирус шифрует информацию и требует заплатить за доступ к ней «выкуп». В России жертвами вируса стали, в частности, банки и МВД

Теги
«Почта России», WannaCry
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