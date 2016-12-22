Порошенко пообещал выдать украинские паспорта жителям Донбасса и Крыма

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Президент Украины Петр Порошенко поручил выдать жителям Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинские паспорта. Об этом он сказал в ходе совещания по подготовке к вступлению в силу безвизового режима с Евросоюзом, сообщает телеканал «112 Украина».

«Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории (имеется в виду не контролируемая властями Украины территория Донбасса. — РБК) или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу», — сказал он. «Без паспортов их оставлять нельзя», — подчеркнул украинский лидер.

Он поручил срочно внести на рассмотрение правительства Украины вопрос выдачи паспортов старого образца в случае, если нет оснований выдавать жителям Крыма и Донбасса биометрические паспорта. Этот вопрос необходимо согласовать со Службой безопасности Украины и МИДом страны, отметил президент.

В середине мая Петр Порошенко заявил, что жители не контролируемых властями Украины районов Донбасса, а также жители Крыма не получат возможности воспользоваться правом совершать краткосрочные поездки в Европейский союз без виз. «Смогут, когда эти районы будут возвращены Украине», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина должна «очень ответственно относиться к каждому биометрическому паспорту, который выдает». Ранее украинский МИД заявлял, что жители ЛНР, ДНР и Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом на общих основаниях, если у них есть украинский биометрический паспорт. 

Теги
ДНР, ЛНР, Крым, Петр Порошенко, паспорта
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