СМИ узнали о свободном доступе украинского кабмина к российским соцсетям

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Интернет-провайдер, обслуживающий правительство Украины, не закрыл доступ к запрещенным в стране российским социальным сетям. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

По данным издания, через точку доступа Wi-Fi провайдера можно зайти на сайты «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru. По данным агентства, поставщиком услуг является компания «Воля».

Как сообщил источник «Украинских новостей» в правительстве, через стационарное соединение не работают «ВКонтакте» и Mail.ru, однако «Одноклассники» и «Яндекс» «функционируют при любом подключении».

Порошенко заблокировал «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Доступ к российским интернет-ресурсам, включая популярные соцсети, на Украине заблокирован в соответствии с подписанным президентом Петром Порошенко 16 мая указом. Указ предусматривает заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group.

При этом глава администрации Порошенко Дмитрий Шимкив 22 мая заявил, что полностью заблокировать доступ к российским ресурсам не получится. При этом, как отметил чиновник, при помощи соответствующей блокировки можно существенно сократить их аудиторию. 

Теги
«Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», российские соцсети
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