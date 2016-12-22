СМИ узнали о свободном доступе украинского кабмина к российским соцсетям

Интернет-провайдер, обслуживающий правительство Украины, не закрыл доступ к запрещенным в стране российским социальным сетям. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
По данным издания, через точку доступа Wi-Fi провайдера можно зайти на сайты «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru. По данным агентства, поставщиком услуг является компания «Воля».
Как сообщил источник «Украинских новостей» в правительстве, через стационарное соединение не работают «ВКонтакте» и Mail.ru, однако «Одноклассники» и «Яндекс» «функционируют при любом подключении».
Порошенко заблокировал «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Доступ к российским интернет-ресурсам, включая популярные соцсети, на Украине заблокирован в соответствии с подписанным президентом Петром Порошенко 16 мая указом. Указ предусматривает заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group.
При этом глава администрации Порошенко Дмитрий Шимкив 22 мая заявил, что полностью заблокировать доступ к российским ресурсам не получится. При этом, как отметил чиновник, при помощи соответствующей блокировки можно существенно сократить их аудиторию.