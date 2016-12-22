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Технологии и медиа
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Microsoft выкупит компанию по кибербезопасности Hexadite за $100 млн
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20:40
Microsoft выкупит компанию по кибербезопасности Hexadite за $100 млн

Компания Microsoft выкупит израильскую фирму по борьбе с кибератаками Hexadite на сумму $100 млн. Об этом сообщает ​Calcalist.

По данным издания, компания Hexadite, штаб-квартира которой находится в Бостоне, предоставляет технологии для автоматического реагирования на кибератаки, что позволяет повысить производительность бизнеса, использующего данную программу, и снизить его издержки.

Как сообщает Reuters, представители Microsoft отказались от комментариев. Представители в Hexadite также не смогли оперативно предоставить комментарий агентству.

Ранее через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010 произошла атака вируса WannaCry. Глобальная хакерская атака с этим вирусом затронула компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. По оценке «Лаборатории Касперского», всего было проведено 45 тыс. попыток атаковать компьютеры в 74 странах мира. 

Теги
Microsoft, кибербезопасность
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