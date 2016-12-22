Microsoft выкупит компанию по кибербезопасности Hexadite за $100 млн

Компания Microsoft выкупит израильскую фирму по борьбе с кибератаками Hexadite на сумму $100 млн. Об этом сообщает Calcalist.
По данным издания, компания Hexadite, штаб-квартира которой находится в Бостоне, предоставляет технологии для автоматического реагирования на кибератаки, что позволяет повысить производительность бизнеса, использующего данную программу, и снизить его издержки.
Как сообщает Reuters, представители Microsoft отказались от комментариев. Представители в Hexadite также не смогли оперативно предоставить комментарий агентству.
Ранее через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010 произошла атака вируса WannaCry. Глобальная хакерская атака с этим вирусом затронула компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. По оценке «Лаборатории Касперского», всего было проведено 45 тыс. попыток атаковать компьютеры в 74 странах мира.