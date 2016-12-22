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Суд в Одессе отказался рассматривать дело о поджоге Дома профсоюзов
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Суд в Одессе отказался рассматривать дело о поджоге Дома профсоюзов
Украинский кризис, 20:47
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Суд в Одессе отказался рассматривать дело о поджоге Дома профсоюзов

Киевский районный суд Одессы отказался рассматривать дело о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, сообщает местное издание «Таймер» со ссылкой на суд.

По информации издания, суд не смог сформировать коллегию судей для рассмотрения дела, поскольку трое судей находятся в отпуске, двое — на больничном, а еще у двоих закончился срок полномочий. Таким образом, в уголовной коллегии суда остался только один судья, а для рассмотрения дела необходимо трое судей, констатировали в суде.

В результате Киевский районный суд обратился в Апелляционный суд с просьбой передать дело в какой-либо другой суд.

Ранее дело о событиях 2 мая рассматривал Малиновский районный суд Одессы, однако 15 мая этот суд удовлетворил ходатайство об отводе из коллегии трех судей. До этого дело рассматривал Приморский суд, который по итогу также от него отказался.

Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года. Тогда в результате поджога Дома профсоюзов, где находились активисты «Антимайдана», погибли 48 человек.

Теги: суд , Одесса , дело 2 мая
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