МВД опровергло похищение документов через окно в здании на Лубянке

В МВД не подтвердили сообщение о том, что неизвестные проникли через разбитое окно в здание управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий и похитили служебные документы. Об этом в пресс-центре ведомства сообщили агентству «Интерфакс».
Сообщается, что инцидент произошел 10 мая. В пресс-службе отметили, что сейчас в здании проводится ремонт фасада, по всему периметру дома возведены строительные леса. «Утром 10 мая по прибытии на службу сотрудником в кабинете на третьем этаже здания обнаружено открытое окно с разбитым стеклом», — сказано в сообщении. Однако, как отмечают в МВД, вся документация была на месте.
Как сообщал ранее Life, неизвестные вскрыли кабинеты управления МВД на Большой Лубянке на третьем этаже и похитили документацию, связанную с обеспечением безопасности на чемпионате мира по футболу в 2018 году.