Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,83 56,37 EUR Нал. 63,60 62,98 USD Бирж. 56,47 +0,11 EUR Бирж. 63,19 +0,16 USD ЦБ. 56,27 -0,28 EUR ЦБ. 62,92 -0,70 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1951,98 -0,42% РТС 1087,59 -0,84% Brent 53,85 -0,57% DJIA 20971,50 +0,16% Nasdaq 6148,87 +0,17% FTSE 7514,90 +0,40%
Власти Москвы «мобилизуют» архитекторов «мирового уровня» ради реновации
Лента новостей
Полиция задержала на МКАД 20 дальнобойщиков 19:51, Политика Владелец Stockmann заявил о намерении купить магазины Podium Market 19:42, Бизнес Спецпредставитель ОБСЕ заявил о росте числа жертв в Донбассе в 2017 году 19:39, Политика Власти Москвы «мобилизуют» архитекторов «мирового уровня» ради реновации 19:28, Политика ФСО задержала похитившего вещи у посетителя музея Кремля 19:22, Общество В США потребовали от Deutsche Bank раскрыть итоги проверки счетов Трампа 19:20, Политика Почему глава Филиппин Дутерте прервал свой первый визит в Москву 19:15, Политика  У Букингемского дворца отменили церемонию смены почетного караула 19:10, Политика Путин предложил повысить зарплаты «неуказным» бюджетникам 19:00, Экономика МЧС объяснило эвакуацию башни «Федерация» учениями 18:56, Общество В Госдуме предложили предоставлять политическое убежище украинцам 18:49, Политика Володин заявил о «заржавевших» в России водометах 18:45, Общество МВД не сочло коррупцией факты из расследования Навального о Медведеве 18:30, Политика Киев отчитался о самой «масштабной операции против коррупции» 18:19, Политика  Полиция заявила о причастности к теракту в Манчестере преступной сети 18:07, Политика Комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение по снижению добычи 18:02, Экономика Миронов рассказал о разговоре с Путиным по поводу Серебренникова 17:58, Общество Великобритания раскритиковала США за утечки данных о взрыве в Манчестере 17:54, Политика Депутаты Госдумы попросят ОБСЕ осудить блокировку «ВКонтакте» на Украине 17:49, Политика Путин вручил награды сдержавшим атаку 300 боевиков спецназовцам 17:42, Политика Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации 17:36, Общество Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину 17:34, Политика Суд заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Юревича 17:29, Политика «Спартак» заплатит 1 млн рублей за разгром стадиона в Туле 17:24, Спорт Трейдеры заявили о введении квот на ввоз российского масла в Турцию 17:11, Экономика «Ростелеком» создаст платформу для идентификации россиян 17:10, Технологии и медиа «Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода 17:08, Бизнес Суд приговорил участника акции 26 марта в Волгограде к 1,5 года условно 16:57, Политика
Власти Москвы «мобилизуют» архитекторов «мирового уровня» ради реновации
Снос хрущевок, 19:28
0
Власти Москвы «мобилизуют» архитекторов «мирового уровня» ради реновации

Власти Москвы привлекут «архитекторов мирового уровня» для строительства домов по программе реновации в Москве. Об этом на выставке «АРХ Москва NEXT» сообщил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Реновация коснется 500 кварталов в Москве, «это сверхсложная задача и настоящий градостроительный вызов, который потребует мобилизации всех ресурсов», подчеркнул он.

Необходимо привлечь не только архитекторов, которые работают в России, но и строителей и архитекторов из других стран, отметил Хуснуллин. Он добавил, что проект предусматривает работу архитекторов и строителей на 15–20 лет.

​Хуснуллин также отметил, что мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу не просто строить дома, но и создать «новый образ жизни, новую среду обитания». «Это накладывает на нас большую ответственность и очень серьезно усложняет задачу», — отметил он. Мы отберем «лучшие идеи, которые потом сможем положить в основу техзадания для практической реализации», — заключил он.

Ранее Марат Хуснуллин рассказал телеканалу «Дождь», что для строительства домов по программе реновации в Москве будут привлечены около 100 тыс. строителей. Он уточнил, что строителей наберут в Московской области и Центральном федеральном округе. К строительным работам также будут привлечены вахтовики.

Реновационные технологии: как в мире решали проблему устаревшего жилья Еще 8 фото
Фотогалерея

 

Теги: Москва , реновация , архитекторы
Главное
Богатейший сотрудник Росгвардии заработал в четыре раза больше Золотова Политика
Материалы по теме
Главный архитектор Москвы оценил сроки сноса пятиэтажек в 30 лет Политика
Главный архитектор Москвы пообещал спасти «ценные пятиэтажки» Общество
Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку