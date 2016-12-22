Власти Москвы «мобилизуют» архитекторов «мирового уровня» ради реновации

Власти Москвы привлекут «архитекторов мирового уровня» для строительства домов по программе реновации в Москве. Об этом на выставке «АРХ Москва NEXT» сообщил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Реновация коснется 500 кварталов в Москве, «это сверхсложная задача и настоящий градостроительный вызов, который потребует мобилизации всех ресурсов», подчеркнул он.

Необходимо привлечь не только архитекторов, которые работают в России, но и строителей и архитекторов из других стран, отметил Хуснуллин. Он добавил, что проект предусматривает работу архитекторов и строителей на 15–20 лет.

​Хуснуллин также отметил, что мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу не просто строить дома, но и создать «новый образ жизни, новую среду обитания». «Это накладывает на нас большую ответственность и очень серьезно усложняет задачу», — отметил он. Мы отберем «лучшие идеи, которые потом сможем положить в основу техзадания для практической реализации», — заключил он.

Ранее Марат Хуснуллин рассказал телеканалу «Дождь», что для строительства домов по программе реновации в Москве будут привлечены около 100 тыс. строителей. Он уточнил, что строителей наберут в Московской области и Центральном федеральном округе. К строительным работам также будут привлечены вахтовики.