МЧС объяснило эвакуацию башни «Федерация» учениями

Эвакуация башни «Федерация» в Москве была проведена в рамках учений пожарных служб. Об этом начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Москве Оксана Золотова сообщила РБК.
«Тренировку проводил пожарно-спасательный отряд № 207, который базируется в Москва-Сити», — уточнила Золотова.
Администратор клуба Wellness Club NEBO, расположенного на 61-м этаже башни «Федерация», заявил РБК, что эвакуации не проводилось.
«Наш клуб работает в штатном режиме. Башня «Федерация» работает. Клиенты приходят и уходят, всё в порядке у нас», сказал собеседник РБК.
Администратор ресепшена башни «Федерация» подтвердила РБК, что эвакуацию в здании не объявляли.
В пресс-службе башни «Федерация» РБК сообщили, что компания ВТБ, которая работает в башне «Запад», проводила плановые ежегодные противопожарные учения. «Весь коллектив из офисов с 32 этажа должен был спуститься и покинуть здание по плану учений в 17:00. Это и произошло», — сказал собеседник РБК.
Ранее о проведении эвакуации в башне «Федерация» международного делового центра Москва-Сити сообщил Life. Издание сообщало о том, что у здания работало несколько машин пожарных, огня или дыма не наблюдалось. У башни скопилось большое количество людей, передавал Life.